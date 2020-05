Het Chinese instituut voor virologie in Wuhan beschikt over drie levende stammen van het coronavirus van vleermuizen, maar geen enkele stemt overeen met covid-19, zo heeft de directrice van het instituut verzekerd.

Dat covid-19 uit het instituut ontsnapt zou zijn, is een 'zuiver verzinsel', zei directrice Wang Yanyi op televisiezender CGTN. 'Net als iedereen wisten we niet dat dit virus bestond', verzekerde Wang in een interview dat op 13 mei opgenomen en zaterdag uitgezonden werd. 'Hoe had het dan uit ons laboratorium kunnen ontsnappen.'

De directrice erkende dat het instituut 'bepaalde coronavirussen van vleermuizen geïsoleerd en bekomen' had. 'We hebben drie stammen van levende virussen', zei Wang. Maar, zo preciseerde ze, 'ze stemmen slechts voor 79,8 procent overeen met covid-19'. De vorsers van het instituut toonden aan dat de sequentie van het genoom van het nieuwe coronavirus voor 80 procent overeenstemt met dat van SARS, het virus dat in 2002-2003 een epidemie veroorzaakte, en voor 96 procent met dat van een coronavirus van vleermuizen.

'Politiek virus'

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, klaagt dan weer over 'een politiek virus' dat in de Verenigde Staten heerst. Amerikaanse politici grijpen volgens hem elke gelegenheid aan om China aan te vallen. Het aantal leugens en samenzweringstheorieën gericht tegen China wordt iedere dag groter volgens de bewindsman, die waarschuwt tegen een nieuwe Koude Oorlog.

'Beide landen hebben een grote verantwoordelijkheid voor het vestigen van vrede en voor het tot ontwikkeling brengen van de wereld. China en de VS kunnen daarvan profiteren door samen te werken en enkel verliezen door de confrontatie aan te gaan', aldus Wang Yi.

Wang Yi sprak in de marge van het Nationale Volkscongres dat jaarlijks in Peking wordt gehouden. Het is het parlement dat besluiten van staatsinstellingen moet bekrachtigen.

