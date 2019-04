Dinsdag vinden in Caïro twee spoedbijeenkomsten plaats over de crisissen in Soedan en Libië, onder leiding van Abdel Fattah al-Sissi, de Egyptische president en de voorzitter van de Afrikaanse Unie. Dat meldt het Egyptische presidentschap maandag.

Al-sissi zal zijn collega's Idriss Déby (Tsjaad), Ismail Omar Guelleh (Djibouti), Paul Kagame (Rwanda), Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazaville), Mohamed Abdullahi Mohamed (Somalië) et Cyril Ramaphosa (Zuid-Afrika) ontmoeten voor een top over Soedan.

Tijdens een tweede ontmoeting over Libië spreekt al-Sissi met de presidenten van Rwanda, Zuid-Afrika en Congo-Brazaville, net als met de voorzitter van de Libië-commissie van de Afrikaanse Unie en de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki. En ook vertegenwoordigers van Ethiopië, Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia en Nigeria nemen deel aan de gesprekken.

Het worden de eerste ontmoetingen tussen Afrikaanse leiders over de conflicten in Libië en Soedan. 'De Afrikaanse leiders zullen spreken over de evolutie van de situatie in Soedan', waar de protestbeweging zich voortzet na de afzetting van president Omar al-Bashir door het leger. De bijeenkomst 'heeft als doel om te bespreken welke de meest geschikte manieren zijn om het hoofd te bieden aan de situatie, en om bij te dragen aan de stabiliteit en de vrede', aldus het Egyptische presidentschap.

Daarnaast zal gesproken worden over de 'middelen om de crisis in Libië in te perken'. Daar heeft generaal Khalifa Haftar een offensief gestart tegen de hoofdstad Tripoli. In verband met Libië zullen de Afrikaanse leiders bovendien bespreken hoe het politieke proces hersteld kan worden en het terrorisme kan worden uitgeroeid.