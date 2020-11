In beeld: in verschillende Amerikaanse steden gaan winkels en kantoren dicht uit vrees voor onrust op verkiezingsdag.

Afgaand op de beelden van dichtgetimmerde ramen in verschillende Amerikaanse grootsteden lijkt het wel alsof Amerikanen zich schrap zetten voor een verwoestende orkaan. Niet zo: eigenlijk wordt gevreesd dat de presidentsverkiezingen op dinsdag chaos en vernieling met zich meebrengen.

In New York, Los Angeles en Washington timmeren winkels en kantoorgebouwen de ramen dicht. Warenhuisketen Nordstrom vertelt de New York Times dat het op dinsdag zijn 350 vestigingen sluit in het land en extra beveiligingsagenten onder de arm heeft genomen.

Bij juwelier Tiffany's worden de vitrines dichtgetimmerd. En ook Saks Fifth Avenue voert extra veiligheidsmaatregelen in. Allen vrezen ze dat de verkiezing onrust zal veroorzaken, wie er van Donald Trump of Joe Biden ook wint.

Gemoederen in het land waren al gespannen sinds de uitbraak van het coronavirus. Afgelopen zomer werd er ook wekenlang betoogd, en heel wat vernieling aangericht, na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd door een brutaal politie-optreden.

In New York raadt de politie winkels in Manhattan aan extra veiligheidsmaatregelen te nemen. In Beverly Hills is de politie van plan Rodeo Drive, de beroemde luxewinkelstraat, te sluiten. De ordediensten zijn er in 'hoge paraatheid.'

Wandelaars stappen voorbij dichtgetimmerde winkels in New York, 2 november 2020. © Belga

I never thought I would see so many buildings here in the nation’s capital boarded-up on the eve of a presidential election in anticipation of possible unrest. And it’s not just in DC. It’s happening in New York, Los Angeles and elsewhere around the country. So sad! pic.twitter.com/fmPnUBbr8T — Wolf Blitzer (@wolfblitzer) November 1, 2020

Bij de eedaflegging van president Donald Trump op 20 januari 2017 braken in hoofdstad Washington ook al hevige rellen uit. Daarbij werden heel wat winkelpuien vernield.

Al maanden dreigt Trump ermee dat hij het verkiezingsresultaat niet aanvaardt indien zijn Democratische rivaal Joe Biden wint. Ook is het mogelijk dat er niet meteen een duidelijke winnaar uit de bus komt op dinsdag. Het staat zowat vast dat de stemmentelling betwist wordt. Activisten maken zich dan ook op voor een lange strijd, berichten Amerikaanse media.

Luxewinkelketen Saks Fifth Avenue voerde extra veiligheidsmaatregelen in uit vrees voor onrust bij de verkiezingen. © Belga

Driving through downtown LA...so many businesses boarded up & in the process of boarding up. Same thing happening in Beverly Hills & Santa Monica in anticipation of election night. All 3 areas hit hard by looters & rioters during George Floyd unrest. pic.twitter.com/wxrfs3ErDN — Bill Melugin (@BillFOXLA) October 30, 2020

Ook in hoofdstad Washington DC gaan winkels dicht. © Reuters

