Virginia (Ginni) Thomas staat allang bekend als een rechtse activiste. Nu blijkt dat ze sms-berichten stuurde naar Trumps Witte Huis, en actief was in pogingen om de kiesuitslag ongedaan te maken. Haar echtgenoot Clarence, lid van het Hooggerechtshof, moet oordelen vellen over soortgelijke pogingen. De ene wil de wet omzeilen, de andere moet de wet verdedigen. Wat met dat conflict?

Virginia Thomas (65), die de roepnaam Ginni genegen is, kreeg het rechts activisme bijna met de paplepel binnen. Ze groeide op als Virginia Lamp. Haar familie in Omaha, Nebraska, stond rechts van de Republikeinen. Ginni volgde die lijn. In 1987 trouwde ze met de conservatieve rechter Clarence Thomas, die in 1991, na een controversiële hearing en een nipte stemming, in het Hooggerechtshof belandde. Ginni bleef ook na 1991 politiek actief, onder meer in de Tea Party. Bij de presidentsverkiezingen van 2016 ondersteunde ze eerst Ted Cruz, de conservatieve senator uit Texas, maar toen die in de voorverkiezingen verslagen werd, koos ze resoluut voor de latere winnaar, Donald Trump. Het werd liefde voor het leven.Ze kwam in de invloedssfeer van samenzweringscult QAnon en ging na de presidentsverkiezingen van 2020 helemaal op in de versie dat links een overwinning gestolen had. Vandaar dat ze op 6 januari 2021 aanwezig was tijdens de 'Stop the Steal' manifestatie in Washington. Ze verliet die manifestatie naar eigen zeggen voor Trump sprak. Ze had het koud, gaf ze als verklaring. Ze nam, nog altijd naar haar zeggen, niet deel aan de bestorming van het Capitool, die volgde op de Stop the Steal-manifestatie.Op dat moment stond ze al enkele maanden in sms-contact met Mark Meadows, de laatste stafchef van president Trump. Op vijf november 2020, twee dagen na de verkiezingen, bracht ze Meadows het heuglijke nieuws: 'Kiesbiljetten met watermerk in meer dan 12 staten maken deel uit van gigantische Trump & militaire undercoveroperatie in 12 betwiste staten', schreef ze. QAnon-aanhangers poneerden die (valse) theorie van de watermerken als weermiddel tegen potentiële fraude. In hetzelfde sms-bericht citeerde Thomas ook andere rechtse geruchten als bewaarheid: 'Biden misdaadfamilie & kiesfraude medeplichtigen (verkozenen, ambtenaren, sociale media censuurverspreiders, fake online mediareporters etc.) worden gearresteerd & op dit ogenblik & de komende dagen vastgehouden voor kiesfraude & zullen wonen op boten aan GITMO alvorens voor de krijgsraad terecht te staan wegens rebellie'. GITMO is de beruchte militaire gevangenis in Guantánamo. De volgende dag, toen de overwinning van Biden onontkoombaar begon te lijken voegde ze toe. 'Geef de nederlaag niet toe. Er is tijd nodig voor het leger dat hem wil verdedigen'. Dit alles weten we omdat donderdag in totaal 29 sms-berichten zijn onthuld in een samenwerking tussen de krant Washington Post (Bob Woodward) en CBS News (Robert Costa): 21 afkomstig van haar, 8 van hem. Althans, 29 berichten zaten in het pakket van 2.320 tekstboodschappen die Meadows overmaakte aan de parlementscommissie die een onderzoek voert naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Meadows gaf misschien niet al zijn verstuurde en binnengekomen sms'jes door. Op tien november 2020 maande Ginni Thomas Meadows: 'Help deze grote president zodat hij voet bij stuk houdt, Mark!!!... Jij bent de leider, samen met hem, die Amerika's grondwettelijk bewind aan de afgrond verdedigt. De meerderheid weet dat Biden en de linkerzijde de grootste roof uit onze geschiedenis proberen te verwezenlijken'. Thomas werd een pleitbezorgster van Sidney Powell, een van de advocaten van Trump.'Laat haar ... niet gemarginaliseerd worden. Help haar op de leider en het gezicht te worden', schrijft ze aan Meadows op 13 november. Powell was, meer nog dan Trumps privéadvocaat Rudy Giuliani, degene die bizarre theorieën verspreidde rond de fraude, onder meer een connectie poneerde tussen de in 2013 overleden Venezolaanse leider Hugo Chavez en Dominion kiesmachines die verantwoordelijk zouden zijn voor de 'Biden-fraude' (Dominion, de fabrikant van de machines, eiste vervolgens een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar van onder meer Powell).De volgende dag stuurt Thomas Meadows opnieuw een bericht. Ze citeertde daarin de stafchef van een Republikeins parlementslid: 'Het belangrijkste wat je je op dit ogenblik kunt realiseren is dat er geen regels zijn in oorlog'. En ze voegde er een eigen bedenking aan toe: 'Deze oorlog is psychologisch'. Op 19 november volgde er opnieuw een steunbetuiging aan Sidney Powell: 'Lijkt erop dat Sidney en haar team bedolven worden onder bewijs van fraude. Maak een plan. Laat de Kraken vrij en red ons van de linkerzijde die Amerika wil neerhalen'. Het vrijlaten van de Kraken (het zeemonster) om Biden te fnuiken, was rond de verkiezingen een begrip geworden in extreemrechtse kringen. Rond die tijd was Powell in de media, ook bij het conservatieve Fox News, en uiteindelijk in het Witte Huis van Trump zelf, ongeloofwaardig en onverteerbaar geworden. Tijdens een interview op Fox kon ze geen enkel bewijs tonen voor haar vele claims van kiesfraude. Op 22 november desavoueerde het Witte Huis haar met de simpele mededeling dat ze geen deel uitmaakte van het Trumpteam. 'Wow', was de reactie van Ginni Thomas. Meadows gaf haar uitleg: 'Ze heeft niks of ze deelt niets als ze iets heeft'. Na 24 november hielden de berichten over en weer op, misschien omdat er geen communicatie was, misschien omdat Meadows berichten uit deze periode niet aan de commissie heeft doorgespeeld. Op 10 januari 2021 duikt Thomas weer op: 'We beleven wat aanvoelt als het einde van Amerika', sms't ze aan Meadows. De meesten van ons zijn gedegouteerd door de vicepresident (Pence, die de verkiezing van Biden als Senaatsvoorzitter bekrachtigde, red.) en zijn in luistermodus om te zien waar we met onze teams kunnen strijden. Zij die het Capitool aanvielen zijn niet representatief voor onze grote teams van patriotten voor DJT!!'. Waarbij DJT staat voor Donald J. Trump.'Verbazende tijden', voegde ze toe, 'Het einde van de vrijheid'. Los van de context zien we een Trumpsupporter die enkele ontkrachte theorieën verdedigde en er alles aan deed om de kiesuitslag, die ze omschreef als 'overduidelijk frauduleus', te veranderen. Dat deed ze in sms-conversatie met een stafchef van Trump die er net zo over dacht. Ze schreef dat ze ook in contact staat met Jared, wat kan verwijzen naar Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Ze was bereid tot veel om haar doel te bereiken en zou een krijgsraad voor andersdenkenden en Bidenaanhangers zien zitten. Dat alles is niet volgens het wetboekje maar het hoort naar VS-normen onder de brede, beschermende paraplu van vrijheid van meningsuiting. Maar Ginni Thomas zit wel degelijk in een specifieke context. Ze is getrouwd met het langst zetelende lid van het Hooggerechtshof, Clarence Thomas (73) (overigens benoemd nadat hij door zijn vroegere medewerkster Anita Hill geloofwaardig werd beschuldigd van seksueel wangedrag, waarbij huidig president Biden er in de toenmalige Senaat voor zorgde dat Hills ondersteunende getuigen niet werden gehoord).Thomas had haar sms-conversaties, schrijven Woodward en Costa, op een moment dat Trump en zijn team eraan dachten om hun zaak bij het Hooggerechtshof te bepleiten. Haar echtgenoot Clarence Thomas stemde later, als enige van de negen leden van het Hooggerechtshof, tegen het doorspelen van materiaal van Trump en diens entourage naar de parlementscommissie die zich over 6 januari buigt. Wist hij op dat moment dat zijn echtgenote in dat materiaal kon opduiken?Er zijn nog betwistingen rond 6 januari die voor het Hooggerechtshof kunnen en zullen komen. Denkt Clarence Thomas net als zijn echtgenote dat de verkiezing van Biden 'overduidelijk frauduleus' was? Kan hij gewoon blijven functioneren als lid van het Hooggerechtshof in die zaken?Het antwoord is: wellicht wel. Rechters in het Hooggerechtshof zijn niet gebonden aan een ethische code. Ze kunnen zich terugtrekken bij bepaalde zaken, maar dat is enkel en alleen hun beslissing. Niemand kan hen dwingen.Hoewel. Jane Mayer van The New Yorker contacteerde een aantal topexperts, die vinden dat Thomas zich wel degelijk moet terugtrekken, onder andere omdat zijn onpartijdigheid ter discussie zal staan, onder andere omdat zijn echtgenote betrokken partij kan zijn. 'Gewone' federale rechters zouden in die omstandigheid gedwongen zijn zich terug te trekken.Het Hooggerechtshof verloor de voorbije jaren zwaar aan geloofwaardigheid, en dit zal niet helpen. Of Clarence Thomas dat advies van experts zal volgen, hangt echter enkel en alleen van hemzelf af.Als hij dat niet doet, kan hij wel onderworpen worden aan een afzettingsprocedure door het parlement, maar het is erg onwaarschijnlijk dat in de Senaat een bijzondere meerderheid kan gevonden worden om dergelijke afzetting te voltrekken.Thomas, die tot enkele dagen geleden gehospitaliseerd was met een infectie, heeft net zomin als zijn echtgenote Ginni gereageerd op de berichtgeving van Washington Post en CBS News.Ginni zei in het verleden dat zij en haar echtgenoot op gescheiden wegen opereren, hij als rechter, zij als activiste. Zoals een commentator het stelde: dit keer lijken die wegen toch wel te kruisen.