De demonstranten in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw zijn ook na de meest gewelddadige dag tot nu toe opnieuw de straat opgegaan om te protesteren. Honderden ambtenaren nemen woensdag in Naypyidaw deel aan een mars van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Voor de vijfde dag op rij wordt er in Myanmar op grote schaal gedemonstreerd tegen de militaire junta. Die pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Dinsdag hadden politieagenten hard ingegrepen en raakten zeker vier mensen gewond nadat ze waren beschoten. In de straten van Yangon, de grootste stad van Myanmar, hebben zich woensdag ook weer honderden mensen verzameld.

In die stad had de politie een dag eerder nog de menigte met geweld en met waterkanonnen uiteengedreven bij de residentie van Aung San Suu Kyi. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben kritiek geuit op het gebruik van geweld tegen de demonstranten. Zij willen dat het leger de macht teruggeeft en dat Aung San Suu Kyi en andere opgesloten leiders en activisten worden vrijgelaten.

