De Democratische senator Joe Manchin zal niet voor het investeringsplan van Joe Biden stemmen. Daarmee verliest Biden een potentiële meerderheid voor het plan in de Senaat.

Manchin kondigde zijn njet zondag aan op televisiezender Fox. Hij maakt volgens CNN zo in feite een einde aan de onderhandelingen over de huidige versie van de 'Build Back Better Act', die het sociale vangnet in de VS moet versterken.

Biden stelde eind oktober zijn investeringsplan ter waarde van 1.750 miljard dollar voor. De president had oorspronkelijk een dubbel zo groot bedrag voorzien maar de gematigde vleugel van zijn partij vond dat te ver gaan. Het investeringspakket zou onder meer kinderopvang goedkoper maken, belastingen voor gezinnen verminderen en de gezondheidsdiensten fors uitbreiden. In de strijd tegen de klimaatverandering wil Biden vooral investeren in hernieuwbare energiebronnen en het fiscaal voordelig maken om een elektrische wagen te kopen

Manchin was altijd al een van de kritische stemmen over het plan, mede omdat hij vreest dat de enorme uitgaven de nu al hoge inflatie nog kunnen aanwakkeren. 'Ik kan niet stemmen om verder te gaan met deze wetgeving', zei hij op Fox News Sunday. In een mededeling die achteraf verspreid werd, zei de senator dat hij niet kan stemmen voor een plan dat hij niet verkocht krijgt aan zijn achterban in zijn thuisstaat West-Virginia.

Lange aanloop

Het Witte Huis reageerde scherp op de verklaringen van Manchin en stelt dat de uitspraken 'in tegenspraak zijn met wat gezegd werd tijdens gesprekken met de president en Witte Huis eerder deze week, en met zijn eigen publieke verklaringen'. Het njet van Manchin is een groot probleem voor Biden: de Democraten hebben geen stem op overschot in de Senaat, waar de twee grote partijen elk 50 zetels bezetten en het verschil gemaakt wordt door vicepresident en Senaatsvoorzitter Kamala Harris. Zonder steun van Manchin (of de onwaarschijnlijke steun van een of meerdere Republikeinse senatoren) wordt het plan dus naar de prullenbak verwezen.

Er werd ongeveer een half jaar onderhandeld met Manchin over de Build Back Better Act, waarbij de meer progressieve Democraten herhaaldelijk water in de wijn deden in de hoop Manchin over de streep te halen. Die hoop is nu door Manchin de kop ingedrukt.

