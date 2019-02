Democraten willen excuses van Congresvrouw Ilhan Omar voor 'antisemitische' commentaren

Ilhan Omar zetelt sinds januari in het Huis van Afgevaardigden, en ligt onder vuur omdat ze haar steunt betuigde aan de BDS-beweging. Die wereldwijde beweging dringt aan op een boycot, desinvesteringen en sancties tegen Israël, zolang het zijn internationaalrechtelijke verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen niet nakomt. Israël beschouwt de beweging als antisemitisch.

De dochter van Somalische vluchtelingen zorgde voor ophef toen ze zondag 'De AIPAC!' (het Amerikaans Comité voor Openbare Zaken met betrekking tot Israël, nvdr.) antwoordde op een tweet waarin haar werd gevraagd 'wie de Amerikaanse politici betaalt om pro-Israël te zijn'. Die vraag kwam er nadat ze 'It's all about the Benjamins', een uitdrukking die zoveel betekent als 'alles draait om het geld', had geantwoord op een tweet van een journalist die zei dat Republikein Kevin McCarthy dreigde met sancties ten aanzien van haar, omdat ze kritiek had geuit op Israël.

'Het gebruik door Congresvrouw Omar van antisemitische retoriek en vooringenomen beschuldigingen van aanhangers van Israël is zeer beledigend. We veroordelen deze opmerkingen en we roepen Congresvrouw Omar op om zich onmiddellijk te verontschuldigen voor deze kwetsende opmerkingen', klinkt het in de mededeling van onder meer de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi.

Ilhan bood effectief haar 'ondubbelzinnige' excuses aan op Twitter, en zei dat het nooit haar bedoeling is om haar kiezers of de Joodse Amerikanen te beledigen. 'Tegelijkertijd bevestig ik opnieuw de problematische rol van lobbyisten in onze politiek, of het nu AIPAC, de NRA (de wapenlobby, nvdr.) of de industrie van de fossiele brandstoffen is', voegde ze er wel aan toe.