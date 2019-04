De Democraten hebben 23 april als nieuw ultimatum geformuleerd tegen wanneer de belastingaangifte van president Donald Trump openbaar moet worden gemaakt.

In een brief aan de federale belastingdienst 'Internal Revenue Services '(IRS), legde Richard Neal, voorzitter van de bevoegde commissie van het Huis van Afgevaardigden, het ultimatum op. 'Als er tegen die datum geen belastingaangifte wordt gepubliceerd, interpreteren we dat als een weigering', schrijft hij. Dit zou de weg openen naar juridische stappen. Vorige week vroegen de Democraten aan de fiscus al om de jongste zes belastingaangiftes van Trump. Die moesten uiterlijk op 10 april worden overgemaakt, maar het Witte Huis weigerde, zogenaamd omdat de aangiftes nog voor herziening vatbaar zijn. Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon die weigert om openbaarheid te geven over zijn fiscale situatie.