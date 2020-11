De Democraten behouden zoals verwacht de controle over het Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen verschillende Amerikaanse media. De Senaat zou in handen van de Republikeinen blijven.

De Democraten hadden al een comfortabele meerderheid in het Huis. Ze hebben momenteel 232 van de 435 zetels in handen, en de meeste races die als competitief werden gezien gaan om zetels die in handen zijn van de Republikeinen.

Volgens de krant New York Times hebben de Democraten rond 04.30 uur al twee zetels veroverd op de Republikeinen, terwijl de Republikeinen één zetel veroverd hebben. Fox News verwacht dat de Democraten hun meerderheid met zeker vijf zetels zullen uitbreiden.

Vermodelijk komt er in de komende dagen pas zekerheid over het exacte aantal zetels dat de beide partijen hebben veroverd. Door het grote aantal poststemmen dat dit jaar is uitgebracht, duurt het in veel staten langer dan normaal om alle stemmen te tellen.

Senaat niet

Het wordt wel moeilijk voor de Democraten om de Senaat te heroveren, nu al enkele competitieve races toch door de Republikeinen zijn gewonnen. De Democraten moesten minstens vier zetels veroveren op de Republikeinen om tot een ex aequo te komen. Voorlopig hebben de Democraten twee zetels veroverd van de Republikeinen, terwijl de Republikeinen al zeker één Democratische zetel binnenhaalden.

De Democratische senator van Alabama Doug Jones verloor zijn zetel, net als de Republikeinse senatoren Cory Gardner (Colorado) en Martha McSally (Arizona). De Democraten hoopten ook onder meer de zetels uit Maine en North Carolina te kunnen heroveren. Volgens de voorlopige resultaten staat in Maine echter de Republikeinse Susan Collins op kop en in North Carolina scoort haar partijgenoot Thom Tillis voorlopig beter.

Ook andere 'competitieve races' hebben de Democraten toch niet kunnen winnen. Zo hebben de media in Iowa de Republikeinse Joni Ernst uitgeroepen als winnaar en in Montana wint Steve Daines. En ook Georgia werd beschouwd als een mogelijke staat die de Democraten konden winnen, met David Perdue die gezien werd als de zwakste Republikeinse schakel in de Senaat. Ook hij lijkt zijn zetel te behouden volgens de voorlopige resultaten. Tot slot lijkt het er ook op dat de Democraat Gary Peters zijn zetel verliest.

Hoe het er nu naar uitziet, behouden de Republikeinen dus hun meerderheid, met voorlopig 52-48. Zelfs al zou Joe Biden toch nog het presidentschap binnenhalen, wordt het dus moeilijk voor de Democraten om veel veranderingen door te voeren.

De Democraten hadden al een comfortabele meerderheid in het Huis. Ze hebben momenteel 232 van de 435 zetels in handen, en de meeste races die als competitief werden gezien gaan om zetels die in handen zijn van de Republikeinen. Volgens de krant New York Times hebben de Democraten rond 04.30 uur al twee zetels veroverd op de Republikeinen, terwijl de Republikeinen één zetel veroverd hebben. Fox News verwacht dat de Democraten hun meerderheid met zeker vijf zetels zullen uitbreiden.Vermodelijk komt er in de komende dagen pas zekerheid over het exacte aantal zetels dat de beide partijen hebben veroverd. Door het grote aantal poststemmen dat dit jaar is uitgebracht, duurt het in veel staten langer dan normaal om alle stemmen te tellen.Het wordt wel moeilijk voor de Democraten om de Senaat te heroveren, nu al enkele competitieve races toch door de Republikeinen zijn gewonnen. De Democraten moesten minstens vier zetels veroveren op de Republikeinen om tot een ex aequo te komen. Voorlopig hebben de Democraten twee zetels veroverd van de Republikeinen, terwijl de Republikeinen al zeker één Democratische zetel binnenhaalden.De Democratische senator van Alabama Doug Jones verloor zijn zetel, net als de Republikeinse senatoren Cory Gardner (Colorado) en Martha McSally (Arizona). De Democraten hoopten ook onder meer de zetels uit Maine en North Carolina te kunnen heroveren. Volgens de voorlopige resultaten staat in Maine echter de Republikeinse Susan Collins op kop en in North Carolina scoort haar partijgenoot Thom Tillis voorlopig beter. Ook andere 'competitieve races' hebben de Democraten toch niet kunnen winnen. Zo hebben de media in Iowa de Republikeinse Joni Ernst uitgeroepen als winnaar en in Montana wint Steve Daines. En ook Georgia werd beschouwd als een mogelijke staat die de Democraten konden winnen, met David Perdue die gezien werd als de zwakste Republikeinse schakel in de Senaat. Ook hij lijkt zijn zetel te behouden volgens de voorlopige resultaten. Tot slot lijkt het er ook op dat de Democraat Gary Peters zijn zetel verliest. Hoe het er nu naar uitziet, behouden de Republikeinen dus hun meerderheid, met voorlopig 52-48. Zelfs al zou Joe Biden toch nog het presidentschap binnenhalen, wordt het dus moeilijk voor de Democraten om veel veranderingen door te voeren.