Democraat Elizabeth Warren stelt zich kandidaat voor Amerikaans presidentschap

De Amerikaanse president Donald Trump kent de eerste Democraat die het in 2020 tegen hem wil opnemen: Elizabeth Warren. De senator kondigde in een filmpje aan dat ze een verkennende commissie opricht, waardoor ze fondsen kan verwerven en een campagneteam kan zoeken. Daarna kan ze echt voor het presidentschap gaan.

'De Amerikaanse middenklasse staat onder druk', zegt ze. 'Hoe is het zover gekomen? Miljardairs en grote bedrijven beslisten dat ze een groter deel van de koek wilden en ze huurden politici in om voor hen een groter stuk af te snijden.'

Warren, sinds 2013 senator voor de staat Massachusetts, staat bekend om haar harde kritiek op onder meer de grootbanken en is binnen de Democratische partij een van de boegbeelden op de linkerflank.

In de aanloop naar de afgelopen presidentsverkiezingen kreeg een petitie die Warren vroeg om zich kandidaat te stellen tienduizenden handtekeningen, maar de senator hield de boot af. Wel was ze even in beeld als running mate van Hillary Clinton - uiteindelijk werd het Tim Kaine - en trok ze hard van leer tegen Donald Trump, die ze een 'kleine, onzekere geldgraaier' noemde. Tegelijk was ze ook hard voor het economische beleid van Hillary Clintons echtgenoot Bill, president van 1993 tot 2001.