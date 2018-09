Definitieve stemming over Kavanaugh uitgesteld in afwachting van onderzoek FBI

Enkele vrouwen hebben Kavanaugh beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Een vooraanstaand commissielid, de Republikein Jeff Flake, had om een verdaging van de stemming in de voltallige vergadering gevraagd, in afwachting van een onderzoek dat de FBI naar de kandidaat-rechter zou moeten voeren. Het zou om een uitstel van een week gaan.

Eerder stemde een krappe meerderheid van de commissie voor Justitie, in de door de Republikeinen van Trump nipt gedomineerde Senaat, ermee in dat de plenaire vergadering het woord krijgt over de omstreden benoeming.

Het Hof is de hoogste rechtsinstantie in de VS.