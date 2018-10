'De wereld was een tweet verwijderd van een atoomoorlog'

In 1973 liet Bob Woodward de Verenigde Staten op hun grondvesten daveren door samen met Carl Bernstein het Watergateschandaal bloot te leggen. De twee journalisten van de Amerikaanse krant The Washington Post ontdekten dat de Amerikaanse president Richard Nixon zijn Democratische tegenkandidaat voor het presidentschap had laten afluisteren. Door de onthullingen moest Nixon aftreden.

...