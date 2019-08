Marijn Kruk is freelance correspondent in Frankrijk.

Hij jeremieert tegen Brussel, flirt met het fascisme, verovert stormenderhand de Italiaanse harten. Vorige week liet hij de Italiaanse regering vallen, hij aast op nieuwe verkiezingen. Wie is Matteo Salvini en hoe valt zijn steile opmars te verklaren?

Op de passagiersstoel van de blauwe Fiat Panda vouwt advocaat Giancarlo Giulianelli zijn handen samen en richt ze door het openstaande raampje. 'BOOM!' roept hij, een terugslag nabootsend. Hier, nabij de Conadsupermarkt in Macerata, een stadje in de regio Marche, in het midden van Italië, begon Giulianelli's cliënt, Luca Traini, op 3 februari 2018 een shooting spree. Daarbij mikte hij op willekeurige zwarte jongens. Hij raakte er zes, als door een wonder vielen er geen doden. Ook vuurde Traini een salvo af op de gevel van de toen regerende Partito Democratico. In politiek opzicht zou de daad van Traini een gamechanger blijken.

...