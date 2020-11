Donald Trump vervreemdde vooral kiezers in de voorsteden.

De Verenigde Staten zagen de grootste opkomst in meer dan een eeuw. Toch werd het niet de verpletterende overwinning voor Democraat Joe Biden die voorspeld was door de peilingen en de media.De voorkeur van de verschillende kiesgroepen verschilt niet veel van de verkiezing in 2016. Volgens exitpolls won Trump ongeveer 57 procent van de blanke stem. Door de band genomen deed Biden het beter bij zwarte Amerikanen, latino's en Aziatische Amerikanen. Op sommige plekken is de steun voor Trump onverminderd groot, en bij sommige groepen zelfs groter. Ook de kaart oogt ongeveer gelijk als vier jaar geleden, met uitzondering van de strijdstaten die Biden van Trump terugwon. Opvallende contrasten tussen de kusten en het hartland, tussen de steden en landelijk Amerika: blauw versus dieprood. Trump vervreemdde volgens de analyses vooral kiezers in de rand van de grote steden, de suburbs. Daar zijn de marges in vergelijking met 2016 het grootst. De voorsteden worden diverser, Trumps 'law and order'-boodschap lijkt er in dovemansoren te zijn gevallen. In 2016 won Republikein Trump door een aantal historisch Democratische staten te flippen, oftewel van blauw naar rood te kleuren. Biden wist er enkele van uit Trumps handen te wrikken. PennsylvaniaVrijdag waren alle ogen op de 'Rust Belt'-staat gericht. Bij de vorige presidentsverkiezing won Trump er de twintig kiesmannen voor zich. Pennsylvania toonde een schoolvoorbeeld van de zogenaamde 'blue shift': een kiesresultaat dat geleidelijk van rood naar blauw verkleurt naarmate poststemmen verrekend worden. Die worden immers later geteld en het zijn vooral Democraten die ze verkiezen. Trump lag aanvankelijk meer dan tien procentpunten voorop, maar zag die voorsprong traag afkalven. Het was de opkomst in stedelijke gebieden die Trump de das omdeed. In Pennsylvania keurt bijna de hele kaart rood, behalve Pittsburgh en Philadelphia. Een recordaantal mensen stemde in beide steden, in Philadelphia 80 procent voor Biden. GeorgiaBiden deed het in de stad Atlanta aanzienlijk beter dan Clinton in 2016. In een aantal van Atlanta's voorsteden gingen de Democraten er zelfs met tien procentpunten op vooruit. Biden boekte hier in het diepe zuiden met name vooruitgang onder laagopgeleide blanke kiezers. Meer dan tien voorstedelijke counties stapten naar hem over. Tegenover nieuwssite The Intercept steekt Danny Porter, de Republikeinse procureur-generaal van Gwinnett County die zijn herverkiezingscampagne verloor (procureurs-generaal worden verkozen in Amerika), de hand in eigen boezem: 'Het enige product dat de Republikeinen te verkopen hadden was Trump. En de diepe haat die mensen voor hem voelen heeft ze naar de stembus gedreven.' Michigan Ook Michigan belandde opnieuw in handen van de Democraten nadat Trump er verrassend won in 2016. In de overwegend Democratische stad Detroit brachten aanzienlijk meer kiezers een stem uit. Ook was er minder steun voor Trump onder middenklassekiezers. Sommige counties die Trump won in 2016 schoven met meer dan vijf procentpunten op naar links. Arizona Deze traditioneel Republikeinse staat gaat voor het eerst naar de Democraten. Het blijken vooral latino's die Biden over de eindmeet trokken: 63 procent van hen stemde voor de voormalige vicepresident, tegenover 36 procent voor Trump. Die verhouding doet herhaalt zich niet overal: in Texas doen latino's de staat net rood kleuren. Een en ander heeft hier te maken met Joe Arpaio, de voormalige sheriff van Maricopa County, waar hoofdstad Phoenix is inbegrepen. Tussen 1993 en 2017 voerde Arpaio een draconisch beleid tegen immigranten zonder papieren, met onder meer een beruchte tentgevangenis in de woestijn. Het inspireerde een verbeten tegenbeweging van activisten die Arpaio's herverkiezing in 2016 deden mislukken. Dat netwerk voerde campagne voor Biden en was een drijvende kracht achter zijn overwinning in Arizona. Wisconsin Wisconsin stemde decennialang Democratisch tot Trump ten tonele verscheen. Landelijke kiezers doen de kaart ook vandaag nog bijna uitsluitend rood kleuren. Maar bevolkingsaangroei in hoofdstad Madison en haar voorsteden heeft Biden een voorsprong van 20.000 stemmen opgeleverd.