Binnen twee maanden verliest Donald Trump zijn presidentiële onschendbaarheid. Dan wacht hem mogelijk een reeks pijnlijke processen.

Hoewel Trumps advocaten nog op verschillende fronten strijd leveren tegen het verkiezingsresultaat, staat het nagenoeg vast dat hij op 20 januari uit het Witte Huis moet. Daarmee verliest de uittredende president zijn onschendbaarheid. Donald Trump kan dan als een doorsnee burger voor de rechter worden gesleept. En het zou hem meteen heet onder de voeten kunnen worden.

Hoewel Trumps advocaten nog op verschillende fronten strijd leveren tegen het verkiezingsresultaat, staat het nagenoeg vast dat hij op 20 januari uit het Witte Huis moet. Daarmee verliest de uittredende president zijn onschendbaarheid. Donald Trump kan dan als een doorsnee burger voor de rechter worden gesleept. En het zou hem meteen heet onder de voeten kunnen worden. Trump hangt immers een rits aanklachten, onderzoeken en rechtszaken boven het hoofd. Dat varieert van belastingfraude, over laster en zakengeschillen tot corruptie. Er loopt één strafonderzoek tegen hem. Trumps advocaten hebben tot dusver succesvol kunnen betogen dat een zittende president niet juridisch vervolgd kan worden. Maar straks wordt de vastgoedmagnaat opnieuw kwetsbaar. In een aantal dossiers zal de beslissing om te vervolgen bij het ministerie van Justitie onder de aankomende president Joe Biden komen te liggen. Die wil zich mogelijk de politieke opschudding besparen. Bovendien beloofde hij polarisatie terug te dringen. Presidenten zijn ook mild voor voorgangers: beambten van ex-president George W. Bush die van foltering beschuldigd werden liet opvolger Barack Obama vrijuit gaan. Zelfs Richard Nixon, berucht van het Watergate-schandaal, kreeg gratie van Gerald Ford. In theorie kan Trump zichzelf ook preventief gratie verlenen. Naar verluidt bespreekt hij die optie met adviseurs. Hij zou ook familieleden uit de wind willen zetten: het gerecht onderneemt mogelijk stappen tegen de Trump Organization, het familiebedrijf dat hotels en golfclubs uitbaat in heel de wereld, en dat staat onder leiding van zijn zoons. Gratie is echter enkel van toepassing op federale aanklachten, niet wanneer staten achter Trump aan gaan, zoals het strafrechtelijke onderzoek van het openbaar ministerie van New York. Anderzijds is Trump niet bang voor rechtszaken: voor hij president werd heeft hij er tientallen afgekocht.Een overzicht van de juridische problemen die Trump te wachten staan. In New York voert openbaar aanklager Cyrus Vance al twee jaar een strafrechtelijk onderzoek naar Trump - het enige. Vance onderzocht aanvankelijk de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels, die naar eigen zeggen een affaire had met Trump. Daarmee zijn regels rond campagnefinanciering geschonden. Het onderzoek is inmiddels uitgebreid naar mogelijke verzekerings- of belastingfraude. Vance eist toegang tot Trumps belastingaangiftes, het Hooggerechtshof oordeelde in juli dat Trump ze moet vrijgeven. In federale dossiers kan Joe Biden, eenmaal president, beslissen Trump vrijuit te laten gaan, maar Vance heeft geen toestemming nodig van het Justice Department om Trump voor de rechter te slepen. De aanklager heeft reden om Trump hard aan te pakken: Vance is een Democraat (openbaar aanklagers worden verkozen in de VS) en kijkt tegen een herverkiezingscampagne aan. Het was lang een van Trumps best bewaarde geheimen: zijn belastingaangiftes. Tot The New York Times ze vast kreeg en onthulde dat de president jaren minieme bedragen aan inkomstenbelasting betaalde - slechts 750 dollar in 2016. Een aantal opvallende uitgaven die Trump als kosten aangaf zouden aanleiding kunnen zijn tot een rechtszaak wegens belastingfraude: onder meer 70.000 dollar voor kapperskosten. Volgens een expert geciteerd door Bloomberg moet echter aangetoond worden dat Trump met opzet fraude pleegde. En dat is niet waarschijnlijk.Summer Zervos, ooit deelnemer aan Trumps realityprogramma The Apprentice, zegt dat de president haar ongevraagd betastte en kuste in 2007. Nadat Trump haar publiekelijk een leugenaar noemde, diende ze in 2017 klacht in wegens smaad. Trump zou in de zaak gehoord kunnen worden door de rechtbank. In 2019 beschuldigde columnist E. Jean Carroll Trump ervan dat hij haar verkrachtte in de paskamer van een New Yorks warenhuis in de jaren '90. Nadat de president de aantijgingen ontkende, diende ze klacht in wegens laster. Trump is door meer dan twintig vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Trumps voormalige advocaat Michael Cohen verklaarde tegenover het Congres dat zijn baas de waarde van vastgoed te laag voorstelde om belastingvoordeel te bekomen, en te hoog om leningen los te krijgen. De minister van Justitie van de staat New York onderzoekt of dat klopt. Een Amerikaanse president mag geen gunsten of geld ontvangen van buitenlandse overheden, het staat netjes in de grondwet. Trump heeft dat wel gedaan, zegt de procureur-generaal van hoofdstad Washington. In het Trump International Hotel, op een steenworp van het Witte Huis, gaven vertegenwoordigers uit Saudi-Arabië of Koeweit honderdduizenden dollars uit aan evenementen, aannemelijk in de hoop op een goed blaadje te komen bij de president. Hoewel zijn zoons officieel de touwtjes van het familiebedrijf in handen hebben, is Trump er nog steeds de eigenaar van. Zodoende maakt hij zich schuldig aan belangenverstrengeling, aldus het openbaar ministerie. Een rechter in Washington heeft de zaak ontvankelijk verklaard. De familie-Trump had nog geprobeerd het hotel te verkopen, maar dat is niet gelukt. Trumps nicht Mary Trump, die de president in een recent gepubliceerd boek een pathologisch geval noemde, spande tegen de familie een rechtszaak aan omdat ze naar eigen zeggen een erfenis zou zijn ontfutseld. Ze eist miljoenen dollars schadevergoeding.