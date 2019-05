De opkomst van extreemrechts in de Verenigde Staten: 'Amerika's religie is progressivisme'

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

Een nieuwe rechtse beweging is al decennia in de maak in de Verenigde Staten. Dat betoogt Michael Malice, die het boek 'The New Right' schreef. De stroming is divers - van Alt Right tot techno-anarchisme - maar heeft één ding gemeen: de progressieve vijand.

De Unite the Right-rally in Charlottesville op 11 augustus 2017.