'Veel moslims houden zich voor dat de islamitische wereld achter loopt omdat het Westen tegen ons is. Ik betreur dat. Het ontneemt ons de mogelijkheid om helder na te denken.' Schrijver en islamitisch denker Mustafa Akyol maakt de balans op van de relaties tussen het Westen en de Arabische wereld.

Terwijl China en India zich als grootmachten ontpoppen, Rusland weer zijn tanden toont en Afrika uit zijn voegen barst, lijkt de positie van Europa en Amerika tanende. Hoe moet het Westen omgaan met zijn nieuwe plek in de wereld? Knack ging te rade bij prominente niet-westerse denkers. Is het Westen op zijn retour? Elke week buigt een van hen zich over die vraag. Deze week: de Turkse schrijver Mustafa Akyol.

...