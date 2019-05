'De situatie in het Midden-Oosten is precair, met permanente provocaties die nét niet leiden tot een groter conflict', schrijft Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de VUB.

Een nationale munt die amper nog wat waard is, consumptieprijzen die in 2019 wellicht opnieuw met 40 procent zullen stijgen, stakingen die zich als een lopend vuurtje verspreiden, overstromingen en een plaag van woestijnsprinkhanen in het zuiden van het land: de malaise in Iran neemt stilaan apocalyptische proporties aan. Volgens peilingen vindt 70 procent van de Iraniërs de economische situatie slecht tot zeer slecht. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben de Verenigde Staten aangekondigd de Iraanse olie-uitvoer verder te willen beperken en nieuwe maatregelen tegen de Iraanse staal- en aluminiumindustrie te overwegen. De Amerikanen hebben Iran in een hoek gedrongen. Maar wat nu?

...