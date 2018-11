De laatste rit van gitarist Mark Knopfler: 'Zodra ze met vlaggen beginnen te zwaaien, ben ik weg'

'Midden jaren vijftig trok oom Jozef het niet meer in Aalst. Hij stapte de boot op, om aan de andere kant van de oceaan het geluk te zoeken. Eerst in Canada. Geen geluk. Dan in Florida. Evenmin geluk. Tegen 1958 maakte hij de doorsteek naar Las Vegas. Hij vond er een baantje in het Sands Hotel. Cue naar 1985. Oom Jozef, die zich intussen Uncle Joe laat noemen, komt voor zes weken op familiebezoek naar België. Op het eind van elke aperitiefsessie neemt hij zijn neefje terzijde, en spreekt hem ernstig toe: " Listen, kid. Vergeet het nooit: Frank Sinatra is het grootste beest van Las Vegas." Het neefje snapt er niets van. Jarenlang. Tot hij ontdekt wat Uncle Joe eigenlijk deed in het Sands Hotel. Timmerwerken. En telkens als Frank Sinatra en de dronken zwijnen van The Rat Pack hun suites afbraken, moest Jozef de Timmerman de boel repareren. En the kid, dat was ik.'

