In april vond de Israëlische premier Benjamin Netanyahu geen meerderheid voor een regering. Krijgt hij nog een kans?

Terwijl aan de grens met Libanon en Syrië een oorlog met Iran en Hezbollah dreigt, gaat Israël volgende week voor de tweede keer dit jaar stemmen. Als de peilingen kloppen, is er sinds de vorige verkiezingen in april weinig veranderd. Likoed van premier Benjamin Netanyahu en de nieuwe partij Blauw en Wit van voormalig legerstafchef Benny Gantz houden elkaar nog altijd in evenwicht. De kans is dus reëel dat een rechtse coalitie rond Netanyahu toch opnieuw als grootste uit de bus komt. Blauw en Wit, zo genoemd naar de kleuren van de Isra...