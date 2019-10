De impeachmentprocedure tegen Donald Trump is van een ander kaliber dan die tegen Bill Clinton, zegt Harvardprofessor Cass Sunstein.

Volgens de Amerikaanse grondwetspecialist Cass Sunstein bieden de aantijgingen tegen president Donald Trump zeker een legitieme basis voor het vooronderzoek dat de Democraten hebben geopend. 'Maar het is nog te vroeg om te zeggen of we op weg zijn naar een afzettingsprocedure.'

...