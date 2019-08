De G7-top in Frankrijk: een verdeeld succes?

De G7 in de Franse badplaats Biarritz is na drie woelige dagen afgelopen. Was de top een succes? Of is het opzet stilaan zinloos geworden?

Maandagavond werd de G7-top in de Franse badplaats Biarritz voor de eerste keer sinds 1975 zonder gemeenschappelijke verklaring van de aanwezige leiders afgesloten. Op die manier wilde Frans president Emmanuel Macron het scenario van vorig jaar op de G7-top in Canada voorkomen. Toen verliet Amerikaans president Donald Trump het pleit vroegtijdig en trok zijn steun voor de slotverklaring vanop het vliegtuig in.

