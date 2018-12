De Europese lidstaten willen steeds meer, maar betalen steeds minder

Elk jaar doet zich hetzelfde verschijnsel voor bij de opmaak van de Europese begroting. De lidstaten willen op alle posten bezuinigen, vooral omdat ze steeds minder soevereiniteit willen overdragen aan de Europese instellingen, en omdat ze geen pottenkijkers willen. Een land als Italië heeft tevergeefs geprobeerd met een aanzienlijk hoger begrotingstekort dan toegelaten in de eurozone (2,8 procent in plaats van 0,9 procent) zijn begroting goedgekeurd te krijgen. De regering Conte is van een kale reis teruggekomen.

...