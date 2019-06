'In plaats van uit opportunisme het radicaalrechtse gedachtegoed over te nemen, zouden centrumpartijen beter aan hun principes vasthouden', zegt politicoloog Jan-Werner Müller van Princeton University.

'Algemeen wordt aangenomen dat de sociaaldemocratie in crisis verkeert', zegt politoloog Jan-Werner Müller op een zonnig terras in Berlijn. De hoogleraar aan Princeton University, gespecialiseerd in populisme, heeft net een gastcollege gegeven aan de Humboldt-Universität. 'Ik denk dat die opvatting niet helemaal klopt. Als je aan mensen vraagt waar de sociaaldemocratie om draait, kunnen ze daar min of meer een duidelijk antwoord op geven', zegt Müller. 'Stel diezelfde vraag over centrumrechts en dan hebben ze het al een pak moeilijker.'

...