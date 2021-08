Dat de evacuatiemissie 'Red Kite' in Afghanistan wordt stopgezet, heeft onder meer te maken met de imminente dreiging van een zelfmoordaanslag op de luchthaven van Kaboel. Dat zegt premier Alexander De Croo. Verschillende landen roepen intussen op om daar weg te blijven.

De Belgische overheid kreeg woensdag te horen dat er op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel een imminente dreiging was van een zelfmoordaanslag. Informatie daarover was in de loop van de dag "op militair niveau" binnengekomen via Amerikaanse en andere bronnen, waarna de federale regering beslist heeft de lopende evacuaties via operatie 'Red Kite' stop te zetten. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd op een persconferentie.

De beslissing om geen Belgen en andere personen met een link met ons land meer over te brengen vanuit Kaboel naar Islamabad werd woensdag om 21.30 uur genomen. Rond dat uur landde het voorlopig laatste Belgische vliegtuig in de Pakistaanse hoofdstad en hadden alle Belgische militairen Afghanistan verlaten. De beslissing om de evacuaties stop te zetten, kwam er na een uitdrukkelijke aanbeveling in die zin van Defensie, aldus De Croo. Maar de dreiging van een zelfmoordaanslag was niet de enige reden. Woensdag bleek het bijzonder moeilijk tot onmogelijk geworden te zijn om de luchthaven van Kaboel nog te bereiken. "De toegang werd de facto afgesloten", zei De Croo. "Bijzonder weinig mensen raakten er nog."

De beslissing was ook ingegeven door de Amerikaanse vastberadenheid om tegen 31 augustus Afghanistan verlaten te hebben en de weigering van de taliban om na die datum nog evacuaties toe te staan. De Croo: "Het operationeel houden van de luchthaven loopt op zijn einde. We moeten vermijden dat onze militairen en anderen de luchthaven niet meer kunnen verlaten."

In zes dagen tijd zijn met 23 vluchten van de C-130's van het Belgische leger meer dan 1.400 mensen vanuit Kaboel naar Islamabad overgebracht. In totaal hebben de Belgische autoriteiten 934 personen opgeroepen Afghanistan te verlaten, onder wie meer dan 500 Belgen en andere 'rechthebbenden'.

De Croo benadrukte dat het einde van de evacuaties allerminst betekent dat niet langer het maximale gedaan wordt voor wie hulp nodig heeft om weg te raken uit Afghanistan. De Belgische vertegenwoordiging in buurland Pakistan blijft zich daarvoor inzetten. "Onze wil om te helpen is niet verdampt, maar de manier waarop zal ongetwijfeld veranderen. Het is onduidelijk hoe alles zal evolueren. Wordt de luchthaven gesloten? Of zullen we hem kunnen blijven gebruiken? Zal er nog worden gereisd vanuit Islamabad? Dat moeten we de komende dagen evalueren."

Nadat de missie woensdag was stopgezet, was van 114 personen waarmee Buitenlandse Zaken de voorbije dagen in contact stond niet duidelijk of ze Afghanistan al dan niet hadden kunnen verlaten. "We hebben hen laten weten dat de veiligheidssituatie verslechterd was en dat de C-130's niet meer vliegen", legde minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uit. "We hebben hen gevraagd contact op te nemen, zich duidelijk te identificeren en hun locatie door te geven als ze nog geëvacueerd willen worden. We kregen al twaalf antwoorden."

Wilmès zei dat de situatie op het terrein een oorlogssituatie is, wat betekent dat de namenlijsten voortdurend evolueren en er voorzichtig omgesprongen moet worden met cijfers. "We zijn er zeker van dat sommigen van die 114 personen al de kazerne in Peutie hebben bereikt, maar zij hebben dat nog niet gemeld of zijn door ons nog niet gekruiscontroleerd."

Premier De Croo merkte nog op dat al wie vanuit Kaboel naar Islamabad en van daaruit naar Melsbroek en Peutie wordt overgebracht viermaal gecontroleerd wordt: elke naam wordt getoetst aan de lijsten van het OCAD, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de federale politie. "Het is belangrijk dat de mensen die wij meenemen daar recht op hebben, maar we willen natuurlijk niemand meenemen die een gevaar zou kunnen betekenen."

Aanslag dreigt

Onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland riepen mensen al op om weg te gaan en blijven van het vliegveld van Kaboel vanwege de gevaarlijke situatie.

Veel mensen zijn samengekomen aan de poorten van de luchthaven, in de hoop om geëvacueerd te worden uit Afghanistan, waar de taliban de macht gegrepen hebben. De taliban hebben laten weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld.

De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikaanse burgers af om naar de luchthaven te gaan. 'De situatie aan de poorten van de luchthaven is gevaarlijk', waarschuwt de ambassade in de nacht van woensdag op donderdag.

'Amerikaanse burgers die zich momenteel aan 'Abbey Gate', 'East Gate' of 'North Gate' bevinden, moeten het gebied onmiddellijk verlaten', aldus de ambassade.

Ook Groot-Brittannië raadt zijn onderdanen af nog naar de luchthaven te komen. De terreurdreiging is 'zeer ernstig' en 'imminent', zo stelde viceminister van Defensie James Heappey donderdagmorgen op Times Radio.

Ook Nederland stopt evacuaties

Nederland stopt donderdag met het evacueren van mensen uit Afghanistan. De operatie op de luchthaven van de hoofdstad Kaboel wordt op aanwijzing van de Amerikanen gestopt, laat de regering aan de Tweede Kamer weten.

'Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven. Nederland is door de Verenigde Staten geïnformeerd vandaag te moeten vertrekken en zal naar alle waarschijnlijkheid later vandaag de laatste vluchten uitvoeren', schrijft de regering aan de Kamer.

De Nederlandse diplomaten en militairen vertrekken met de laatste vlucht. Er blijft een vliegtuig en een kleine groep militairen in de regio gestationeerd voor het geval er toch nog weer mensen uit Kaboel kunnen worden gehaald. Nog honderden mensen staan op lijsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken om geëvacueerd te worden.

Evacuatievlucht met 220 mensen geland op Melsbroek

Op de militaire luchthaven van Melsbroek is donderdag iets voor 9 uur een vlucht met geëvacueerde mensen uit Afghanistan geland. De chartervlucht met een toestel van Air Belgium had 220 mensen aan boord.

Het vliegtuig vertrok vanuit Islamabad met 220 mensen op de passagierslijst. Naast Belgen waren ook 29 Nederlanders en 4 Oostenrijkers aan boord.

De passagiers worden overgebracht naar de militaire kazerne in Peutie, voor een veiligheids- en medische screening.

De vlucht van donderdagochtend is de zevende evacuatievlucht vanuit Islamabad naar Melsbroek. Het is de enige evacuatievlucht die donderdag zal landen op de militaire luchthaven.

