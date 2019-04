'Stelt u dat eens voor. Dat van uitstel afstel komt. Miljoenen Britten spelen met het idee, zonder voor gek verklaard te worden. Voor het eerst is de kans dat de Britten niet uittreden even groot als de mogelijkheid dat Brexit wel gebeurt', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen.

Het ligt, weer, aan Brussel. Het was de EU die vorige week besloot het Brexitproces met zes maanden te verlengen. Een uitstel van ruim negen weken, waar premier Theresa May om gevraagd had, zou niet erg veel veranderd hebben. Maar met een verlenging tot eind oktober is alles mogelijk.

...