De regering-Trump wilde een vraag over Amerikaans burgerschap toevoegen aan de volkstelling die volgend jaar plaatsvindt in de VS. Het Hooggerechtshof stak er deze week -voorlopig- een stokje voor. Waarom?

Elke tien jaar wordt er in de VS een nationale volkstelling gehouden. De zogenaamde census ligt in de grondwet vastgelegd en is in principe een verplichting voor iedereen die in Amerika woont (al worden mensen die niet meedoen niet bestraft). In 2020 vindt de volgende volkstelling plaats, en voor het eerst zal die grotendeels via internet plaatsvinden. Het censusbureau heeft een zogenaamd master address file', vertelt Cindy Quezada, onderzoeker bij non-profit Sierra Health in Californië, dat onderzoek doet naar immigrantengroepen. 'Dat bestand heeft zo'n beetje alle adressen die de Amerikaanse overheid kent. Al die adressen krijgen vanaf maart 2020 een kaartje in de bus met een unieke code om online mee te doen aan de census.'

...