De adembenemende snelheid van Chinese innovatie: 'Binnenkort betalen Chinezen met hun gezicht'

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Chinese bedrijven als Huawei, Baidu en Tencent investeren zo massaal in innovatie dat ze nu al een voorsprong hebben in belangrijke technologieën zoals 5G en AI. 'We mogen niet de fout maken ons af te keren van China', waarschuwt ondernemer Pascal Coppens in het boek China's New Normal.

Smile to Pay - Uw gezicht vervangt alle kaarten in uw portefeuille. © Getty Images