De Amerikaanse president Trump bezorgde de afgelopen dagen veel Amerikaanse families een mooi kerstcadeau door aan te kondigen dat de Amerikaanse jongens naar huis mogen terugkeren. Volgens Trump is IS overwonnen in Syrië en is de aanwezigheid van zo'n 2000 militairen in Syrië niet langer nodig. Dat ook 7000 Amerikaanse soldaten uit het wespennest Afghanistan mogen terugkeren maakt het voor hun familieleden helemaal af. Maandag vielen bij een zware aanslag op een overheidscomplex in Kaboel nog 43 doden.

War on terror is mislukt

Trumps aankondiging is een bevestiging van mijn conclusie drie jaar geleden dat de war on terror totaal mislukt is. De wereld is namelijk onveiliger geworden door een wereldwijde jihadistische explosie, de instabiliteit in de regio is toegenomen, de ongecontroleerde massamigratie kwam op gang, de oorlog is niet gewonnen en de laatste jaren zijn er steeds meer aanslagen van jihadisten in het westen. Het was de voormalige Amerikaanse president Barack Obama die eerlijk verklaarde dat de opkomst van IS een indirect en onbedoeld gevolg was van de Amerikaanse invasie in Irak.

Dat IS verslagen is, gelooft zelfs Trump niet.

Een nieuw tijdperk

Trump die altijd sterke bedenkingen heeft gehad tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten markeert in feite vooral het einde van een Amerikaans tijdperk. De Verenigde Staten hebben tientallen miljarden dollars besteed aan de oorlog in Syrië. Veel te veel geld volgens Trump. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar dat IS verslagen is? Nee, dat gelooft zelfs Trump niet. Het klinkt natuurlijk mooier als je rond Kerstmis zegt dat IS verslagen is. Ik begrijp hem wel: IS is de controle over grote gebieden in Syrië en Irak verloren, en dat is vooral de verdienste van de VS. Maar helemaal verslagen in Syrië en Irak? Nee, duizenden IS-strijders zijn nog actief ten oosten van de Eufraat in Syrië. Ook voert IS vrijwel dagelijks aanvallen uit in Irak.

Erdogan

Wie vooral van de terugtrekking van de Amerikaanse troepen zal profiteren is de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die nog meer troepen naar de grens met Syrië zal sturen om in de eerste plaats de Koerdische droom in Syrië kapot te maken. Enkele dagen voor Trumps aankondiging dreigde hij met een nieuw militair offensief tegen de Koerdische YPG in het noorden van Syrië. De YPG-strijders zijn belangrijke bondgenoten van de VS in de strijd tegen IS, maar Turkije beschouwt hen als terroristen. Eerder deze week kondigden verscheidene pro-Turkse rebellengroepen een militair offensief aan tegen de YPG. Nu Trump zijn troepen zal terugtrekken zal het Turkse leger bij toekomstige operaties ten oosten van de Eufraat niet binnen de militaire invloedssfeer van de VS komen. Misschien heeft Trumps aankondiging ook daarmee te maken. De Turkse president heeft Trump ondertussen al uitgenodigd om Turkije te bezoeken in 2019.

IS-strijders profiteren

Ondertussen lachen de actieve IS-strijders in het oosten van Syrië in hun vuistje. De SDF, die wordt geleidt door de YPG, wist met steun van de door de VS geleide internationale coalitie IS uit grote delen in het noorden en oosten van Syrië te verjagen, maar zal nu actiever bestreden worden door het Turkse leger. De Koerdische, maar ook de Arabische strijders van de SDF voelen zich verraden, wat een negatieve impact zal hebben op hun moreel. In feite zitten de Koerdische strijders 'gesandwicht' tussen neo-Ottomaans Turkije en duizenden IS-militanten. De kans is groot dat de Koerden nu intensiever gaan samenwerken met Assad en Poetin. Veel zal afhangen van de Fransen. Zullen zij de rol van de Verenigde Staten overnemen in Syrië? Ondertussen waarschuwde Turkije Frankrijk voor de bescherming van de Koerdische YPG-strijders.

Dreiging niet voorbij

Enkele dagen voor Trumps aankondiging voorspelde Interpol-topman Jürgen Stock een nieuwe golf van terreur de komende jaren. Hij had het zelfs over 'IS 2.0', wat dus een nog gewelddadigere versie impliceert. De Britse veiligheidsminister Ben Wallace waarschuwt intussen voor terreuraanslagen op passagiersvliegtuigen en luchthavens. Zondag waarschuwden de Amerikaanse autoriteiten nog voor een mogelijke aanslag in hartje Barcelona in de eindejaarsperiode. Bij ons waarschuwde de Staatsveiligheid vorige maand nog dat we nog niet aan het einde van de rit zijn en dat het jihadisme zal blijven bestaan. De terugtrekking van duizenden Amerikaanse soldaten betekent dan ook niet dat de Amerikanen de oorlog tegen terreurorganisaties als IS en Al Qaeda zullen beëindigen.