In Soedan treedt het hoofd van de pas geïnstalleerde militaire overgangsraad, Ahmed Awad Ibn Auf, al na een dag af. Hij maakte zijn beslissing tijdens een korte toespraak op de staatstelevisie bekend.

Ahmed Awad Ibn Auf was onder de vroegere president Omar al-Bashir minister van Defensie en vicepresident. Al-Bashir, die 30 jaar aan de macht was, werd donderdag afgezet na maandenlange dodelijke protesten tegen zijn regime.

De betogingen tegen het establishment hielden echter ook na de machtswissel aan omdat de manifestanten vonden dat de coupplegers te dicht aanleunden bij al-Bashir. De generaals wezen de kritiek op hun machtsovername af en stelden dat het niet hun ambitie was om zich 'aan de macht vast te klampen'. De militaire overgangsraad zou twee jaar aan het roer van het land blijven, waarna er verkiezingen zouden komen.

Vrijdag zag Ibn Auf zich toch genoodzaakt om een stap opzij te zetten. 'Dit is in het belang van onze natie', zei hij tijdens zijn toespraak. 'Dit land heeft een groot volk en een groot leger.' De generaal uitte zijn wens dat beide zouden samenwerken. Ibn Auf duidde tijdens de toespraak ook zijn opvolger aan. Het gaat om luitenant-generaal Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, de huidige inspecteur-generaal van het leger.

Eerder op vrijdag riep de militaire overgangsraad op tot buitenlandse financiële hulp om de zware economische crisis te bestrijden. Die crisis lag aan de basis van de protesten tegen de overheid.

Generaal Omar Zinelabidine, lid van de raad, zei voor Arabische en Afrikaanse diplomaten dat Soedan giften nodig heeft. 'We kampen met een schaarste aan basisproducten zoals meel en brandstof', zei hij.

Geen verklaring van VN-Veiligheidsraad na spoedzitting

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een spoedzitting gehouden over Soedan. Na een uur gesprekken achter gesloten deuren is er geen verklaring gepubliceerd, zo is bij diplomaten vernomen.

'Dit is een interne zaak', verklaarde de ambassadeur van Koeweit, Mansour al-Otaibi, om uit te leggen dat de V-raad geen actie onderneemt.

De spoedzitting kwam er op vraag van de Verenigde Staten en de vijf Europese leden van de Veiligheidsraad: Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen en ook België. 'Wat in Soedan gebeurt, is een interne aangelegenheid', had de Soedanese ambassadeur bij de VN, Yasir Abdelsalam, in de ochtend ook al aan de Veiligheidsraad gezegd.

De militaire overgangsraad stelt zich garant dat er een civiele regering zal worden gevormd, zei hij.

De dag na het wegsturen van Omar al-Bashir, die 30 jaar aan de macht was in Soedan, blijven manifestanten in Khartoem het vertrek eisen van de generaals van het regime.