Crisis Kasjmir: 'Het gezond verstand moet zegevieren'

De onrust in de betwiste grensregio Kasjmir is opnieuw opgelaaid. De twee kernmachten zijn woensdag met legervliegtuigen binnengedrongen in elkaars luchtruim.

Khan sprak zijn Indiase ambtgenoot Narendra Modi toe in een speech die rechtstreeks op tv werd uitgezonden. 'Het gezond verstand moet zegevieren. Met de wapens die wij en jullie hebben, kunnen we het ons wel veroorloven om een oorlog aan te gaan?', verklaarde de Pakistaanse premier, die daarmee impliciet verwees naar de aanwezigheid van kernwapens. 'Het is gemakkelijk om een oorlog te beginnen. Maar waartoe dat leidt, heeft niemand onder controle.'

Het conflict tussen Pakistan en India is sinds een tweetal weken weer volop aan het heropflakkeren. Het Pakistaanse leger deelde woensdagmorgen mee dat het twee Indiase vliegtuigen heeft neergehaald. New Delhi zei dan weer een Pakistaans vliegtuig te hebben neergehaald en zegt ook dat de Pakistani een Indiaas vliegtuig hebben neergeschoten.

Pakistan sloot daarop zijn luchtruim 'tot nader order'. In India zijn minstens vijf luchthavens gesloten en talrijke vluchten geannuleerd.

China heeft woensdag bij monde van woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beide kernmachten opnieuw tot 'terughoudendheid' en 'dialoog' opgeroepen.