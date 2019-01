Crisis in Venezuela: als niemand buigt, blijft er alleen meer geweld over

De crisis in het Zuid-Amerikaanse land Venezuela trad vorige week in een volgende fase. Enkele dagen nadat Nicolás Maduro de eed had afgelegd voor een tweede ambtstermijn, riep de jonge parlementsvoorzitter Juan Guaidó zich uit tot interim-president in afwachting van vrije verkiezingen. Het land heeft nu twee presidenten. Maduro won vorig jaar duidelijk gefraudeerde verkiezingen. Guaidó was tot voor kort zo goed als onbekend. Hij werd pas begin januari voorzitter van het parlement - de oppositie heeft daar een meerderheid, maar het werd in 201...