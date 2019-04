Crisis in Libië escaleert: militie van Haftar lanceert offensief op Tripoli

De leider van de militie die het oosten van Libië controleert, generaal Khalifa Haftar, heeft zijn troepen opgedragen om op te rukken naar de hoofdstad Tripoli om die te veroveren. Daar zetelt de officiële, internationaal erkende regering van het land.

Er zijn onbevestigde berichten dat de troepen van Haftar, de leider van het Libisch Nationaal Leger (LNA), de plaats Gharyan op zo'n 100 km ten zuiden van Tripoli is binnengevallen, meldt BBC World.

Bezorgd

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft al laten weten dat hij 'diep bezorgd' is over de ontwikkelingen en roept op tot terughoudendheid en dialoog. De VN wil later deze maand een conferentie houden in Libië voor onderhandelingen om de crisis in het land te beëindigen.

In een gezamenlijke verklaring hebben ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk en Italië opgeroepen tot kalmte. 'Wij zijn ervan overtuigd dat er geen militaire oplossing bestaat voor het conflict in Libië', klinkt het.

Verscheurd

Sinds de val van dictator Muammar Khaddafi in 2011 verkeert Libië in chaos, met verschillende milities en politieke krachten die om de macht strijden.

Het land heeft enerzijds een internationaal erkende nationale eenheidsregering in Tripoli en anderzijds een regering gesteund door het zelfverklaarde Libisch Nationaal Leger van generaal Khalifa Haftar.