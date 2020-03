De leiders van de Europese Unie hebben dinsdag tijdens een bezoek aan de Grieks-Turkse grens hun steun uitgesproken voor de Griekse inspanningen om de Europese buitengrenzen te beschermen en de vluchtelingen en migranten uit Turkije tegen te houden.

De leiders van de Europese Unie hebben dinsdag tijdens een bezoek aan de Grieks-Turkse grens hun steun uitgesproken voor de Griekse inspanningen om de Europese buitengrenzen te beschermen en de vluchtelingen en migranten uit Turkije tegen te houden. "Zij die de Europese eenheid willen testen, zullen ontgoocheld zijn", verzekerde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Samen met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli bezocht Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag de grensstreek in het noordoosten van Griekenland. Daar stroomden duizenden migranten en vluchtelingen toe sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige vrijdag liet verstaan dat zijn land de migranten niet langer zou belemmeren om naar Europa te trekken. "De Griekse grenzen zijn de Europese grenzen. Wat jullie doen is belangrijk voor Griekenland, maar is ook cruciaal voor de toekomst van de Europese Unie", zo richtte Michel woorden van dank tot de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

"I thank the Greek border guards and coast guards, the police, servicemen and servicewomen and Frontex for their tireless effort." pic.twitter.com/zRjVonTeiL — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 3, 2020

Ook von der Leyen toonde zich erkentelijk voor Griekenland als "schild" van Europa. "Zij die de Europese eenheid willen testen, zullen ontgoocheld zijn", voegde ze toe.

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis verhinderden de grensbewakers de voorbije dagen meer dan 24.000 illegale binnenkomsten in het land. Zijn conservatieve regering greep naar bijzondere maatregelen om de situatie het hoofd te bieden, zoals de tijdelijke opschorting van het recht om asiel aan te vragen. Dat leverde het land reeds kritiek van het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) op.

Michel onderstreepte het belang van proportioneel optreden, en van menselijke waardigheid en internationaal recht. "Ook al is de opdracht moeilijk en complex, we vertrouwen de Griekse regering, want we weten als Europeanen dat het heel belangrijk is om respect te tonen voor mensenrechten en het internationale recht", zei hij.

'België moet verantwoordelijkheid opnemen en Europa tot orde roepen'

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Noord-Zuidbeweging 11.11.11 eisen dat België in de vluchtelingenproblematiek aan de Turks-Griekse grens "onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt en Europa tot de orde roept. Door mee vluchtelingen uit Griekenland en aan de EU-grenzen op te vangen in plaats van aan hun lot over te laten. Door geen vluchtelingen meer terug te sturen van België naar Griekenland en door mee te werken aan een Europa dat mensen beschermt", aldus een gezamenlijk persbericht.

De situatie aan de grenzen van Europa is rampzalig en is uitgemond in een humanitaire crisis. "Niet omdat er dagelijks te veel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging toekomen maar door de manier waarop deze mensen behandeld worden en de mensonterende situatie waarin ze zich bevinden", vinden de twee ngo's. "De EU staat erbij, kijkt ernaar en moedigt aan."

"Er zijn dringend maatregelen nodig om Griekenland te helpen met het aantal vluchtelingen dat ze opvangen. We kunnen dat zonder dat er aan het recht op asiel getornd moet worden, zonder dat vrouwen, mannen en kinderen mishandeld, vernederd en zelfs gedood, moeten worden", zegt Els Hertogen van 11.11.11.

Vluchtelingenwerk en 11.11.11 eisen dat België onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid opneemt en niet langs de zijlijn toekijkt. "België moet onmiddellijk stoppen met mensen terug te sturen naar Griekenland in het kader van de Dublin-verordening. Deze verordening bepaalt welk EU-land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag (vaak landen aan de grenzen met Europa). Als een land niet verantwoordelijk is, kan het de asielzoeker terug sturen naar de landen die dat wel zijn (vaak de landen aan de grenzen). Dat lijdt tot een ongelijke verdeling van vluchtelingen over Europa. Daarnaast kan ons land ook onmiddellijk meer actief meedoen aan een Europees spreidingsplan en mee vluchtelingen uit Griekenland en zij die vastzitten aan de EU-grenzen, opvangen", stelt Charlotte Vandycke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

