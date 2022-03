Jilin, een grootstad in het noordoosten van China, wordt deels in lockdown geplaatst.

Dat kondigt een plaatselijke verantwoordelijke zondag aan.

China telt zondag 3393 nieuwe bevestigde covid-gevallen, een recordaantal sinds het begin van de coronapandemie begin 2020. Als gevolg daarvan zijn de scholen in Shangai gesloten en worden verschillende wijken in steden in het noordoosten van het land in quarantaine gezet.

