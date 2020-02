China heeft maandag besloten om de handel in wilde dieren en de consumptie ervan volledig en onmiddellijk te verbieden. Volgens Chinese deskundigen zou de handel in wilde dieren aan de oorzaak liggen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Een parlementaire commissie heeft maandag een wetsvoorstel goedgekeurd om de handel in wilde dieren volledig te verbieden. Ook de 'slechte gewoonte' van het consumeren van die dieren wordt verboden, zo wil China 'de levens en de gezondheid van de bevolking effectief beschermen', aldus de staatstelevisie CCTV.

Het verbod gaat onmiddellijk van kracht, in afwachting van een definitieve wet. Het covid-19-virus zou opgedoken zijn op een markt in de stad Wuhan waar wilde dieren werden verkocht voor menselijke consumptie.

In China worden wilde dieren vaak gebruikt in de traditionele geneeskunde of keuken. In een poging om de uitbraak van het nieuwe coronavirus verder in te dammen had China eind januari al een wet aangenomen die de verkoop van wilde dieren 'tot het einde van de nationale epidemie' verbood. Een dergelijk tijdelijk verbod had het land ook uitgevaardigd tijdens de SARS-epidemie.

Op het verbod kwam kritiek van onder meer dierenrechtenorganisaties, die het land al langer vragen om de handel permanent te verbieden.

