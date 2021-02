De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft zich maandag aangemeld bij de rechtbank in Jeruzalem, waar het corruptieproces tegen de premier hervat.

Voor het eerst komen de advocaten in de rechtszaal aan het woord over de aanklacht die tegen de 71-jarige premier werd geformuleerd. Netanyahu is de eerste zittende premier die terecht moet staan. Hij wordt aangeklaagd voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Rond de middag werd de zitting geschorst voor de dag.

In mei was Netanyahu al eens in de rechtbank, toen voor de voorlezing van de aanklacht. Hij wordt er onder meer van verdacht systematisch dure geschenken aanvaard te hebben en, in ruil voor gunsten, geprobeerd te hebben om positieve berichtgeving te verkrijgen

. De premier ontkent alle beschuldigingen - hij noemt de vervolging een politieke heksenjacht. De zitting van vandaag stond aanvankelijk gepland voor januari, maar werd uitgesteld vanwege de lockdown.

Die lockdown werd zondag versoepeld. In een toespraak vroeg Netanyahu zijn aanhangers zondag om hem niet te komen steunen. Bij zijn aankomst aan het gerechtsgebouw protesteerden tegenstanders van de premier. Een twintigtal minuten na de start verliet Netanyahu het gerechtsgebouw alweer.

In een lang pleidooi zei zijn advocaat dat er procedurefouten gemaakt zouden zijn. Zo beschuldigde hij de politie ervan zonder schriftelijke toestemming van de procureur een onderzoek naar de premier gestart te zijn. De vertegenwoordigster van de aanklacht ontkende dat: alles verliep volgens het boekje. De zitting werd na ruim vier uur geschorst.

Verkiezingen

Er is nog geen beslissing over een eventueel uitstel van de ondervraging van de getuigen. Volgens Israëlische media wil de verdediging die ondervragingen met minstens drie maanden uitstellen. Die vraag heeft alles te maken met de verkiezingen die over zes weken georganiseerd worden, voor de vierde keer in minder dan twee jaar.

Ondanks het proces ligt Netanyahu's rechtse Likoed-partij voorop in de peilingen. Nog volgens die peilingen zou de partij het wel opnieuw moeilijk hebben om een coalitie te vormen. Knesset-voorzitter Yariv Levin, een partijgenoot, drong er bij de rechters op aan om te wachten met ondervragingen van getuigen tot na de verkiezingen van 23 maart, om 'grove inmenging van de rechterlijke macht' in het verkiezingsproces te vermijden.

