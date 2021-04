De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandag weer in de rechtbank verschenen in Jeruzalem, voor de hervatting van zijn corruptieproces. In deze fase zullen de bewijzen worden voorgelegd.

De 71-jarige Netanyahu wordt aangeklaagd voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij wordt er onder meer van verdacht systematisch dure geschenken aanvaard te hebben en, in ruil voor gunsten, geprobeerd te hebben om positieve berichtgeving te verkrijgen.

De procureur beschuldigde Netanyahu er maandag in de rechtbank van zijn macht misbruikt te hebben voor persoonlijk gewin. Hij heeft 'zijn macht op een onwettige manier gebruikt, onder andere om ongerechtvaardigde voordelen te vragen en te krijgen van media-eigenaars in Israël, om zo zijn persoonlijke zaken te laten vooruitgaan', stelde procureur-generaal Liat Ben-Ari. De premier ontkent alle beschuldigingen. Hij noemt de vervolging een politieke heksenjacht. Het proces startte in mei 2020.

In Israël zijn er net parlementsverkiezingen geweest. De Likoed-partij van Netanyahu bleef de grootste, maar de kaarten voor een regeringsvorming liggen moeilijk. De Israëlische president Reuven Rivlin startte maandag een overlegronde met de leiders van de dertien partijen die in het parlement zetelen. Tegen woensdag zou hij beslissen wij hij zal belasten met de regeringsvorming.

De 71-jarige Netanyahu wordt aangeklaagd voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Hij wordt er onder meer van verdacht systematisch dure geschenken aanvaard te hebben en, in ruil voor gunsten, geprobeerd te hebben om positieve berichtgeving te verkrijgen.De procureur beschuldigde Netanyahu er maandag in de rechtbank van zijn macht misbruikt te hebben voor persoonlijk gewin. Hij heeft 'zijn macht op een onwettige manier gebruikt, onder andere om ongerechtvaardigde voordelen te vragen en te krijgen van media-eigenaars in Israël, om zo zijn persoonlijke zaken te laten vooruitgaan', stelde procureur-generaal Liat Ben-Ari. De premier ontkent alle beschuldigingen. Hij noemt de vervolging een politieke heksenjacht. Het proces startte in mei 2020.In Israël zijn er net parlementsverkiezingen geweest. De Likoed-partij van Netanyahu bleef de grootste, maar de kaarten voor een regeringsvorming liggen moeilijk. De Israëlische president Reuven Rivlin startte maandag een overlegronde met de leiders van de dertien partijen die in het parlement zetelen. Tegen woensdag zou hij beslissen wij hij zal belasten met de regeringsvorming.