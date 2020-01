Het is "waarschijnlijk" dat er in Europa nog meer gevallen van besmettingen met het coronavirus zullen opduiken. Dat heeft het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) zaterdag meegedeeld in een reactie op de ontdekking van drie patiënten in Frankrijk. In het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel is ondertussen één patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het coronavirus.

'Op dit moment is het waarschijnlijk dat er meer geïmporteerde gevallen in Europa zullen zijn', zo reageert het ECDC in een mededeling. Het EU-agentschap verzekert echter dat de lidstaten de noodzakelijke capaciteit hebben om een bredere verspreiding van het virus te verhinderen en onder controle te houden.

Volgens het ECDC was het 'niet onverwacht' dat er ook in Europa besmettingen zouden ontdekt worden, gezien het feit dat er de voorbije dagen ook al in andere landen buiten China besmettingen waren vastgesteld. Vrijdag had het Franse ministerie van Volksgezondheid de ontdekking van drie besmette gevallen meegedeeld. Voorlopig zijn er in andere Europese landen geen gevallen bevestigd, maar de waakzaamheid is groot.

In het Verenigd Koninkrijk zijn gezondheidsdiensten op zoek naar zo'n 2.000 vliegtuigpassagiers die in de voorbije twee weken in het land zijn aangekomen vanuit China, en meer bepaald de stad Wuhan, het epicentrum van het virus. Buiten China is het virus ook al opgedoken in onder meer de Verenigde Staten, Thailand, Vietnam en Singapore. In Australië zijn zaterdag drie nieuwe gevallen bevestigd, in Japan staat de teller op drie.

Eén patiënt mogelijk besmet met coronavirus in Sint-Pietersziekenhuis Brussel

In het Sint-Pietersziekenhuis is één patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het coronavirus. Dat melden Het Laatste Nieuws en meerdere Franstalige kranten. Het nieuws wordt bevestigd door het ziekenhuis. De patiënt is geïsoleerd en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat andere personen, patiënten of personeel, besmet zouden worden. Of de persoon ook effectief zelf besmet is met het coronavirus, is nog niet duidelijk.

De man bood zich aan met symptomen die dezelfde waren als die van het coronavirus. Hij was kortademig, moest hoesten en had koorts maar een definitieve diagnose werd nog niet gesteld. 'Daarvoor moeten we wachten op de resultaten van het bloedonderzoek' klinkt het bij het ziekenhuis. 'Die worden in de loop van de namiddag verwacht. Op basis van die resultaten zullen we weten welke verdere stappen of maatregelen nodig zijn.'

Volgens de Brusselse brandweer hadden zich vrijdagavond twee Aziatische patiënten aangeboden in het ziekenhuis die ook symptomen vertoonden die op het coronavirus konden wijzen, maar zou al snel gebleken zijn dat zij niet met dat virus besmet waren.

Het Sint-Pietersziekenhuis kon die informatie niet bevestigen. Bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid is men niet op de hoogte van mogelijke besmettingen, aldus een woordvoerder.

