Een directeur van een ziekenhuis in de Chinese stad Wuhan, de bakermat van de nieuwe coronavirus-epidemie, is maandag overleden aan de ziekte. Dat zeggen de Chinese staatsmedia van China News Service.

Liu Zhiming, de directeur van het Wuchang-ziekenhuis, stierf aan een Covid-19-virusinfectie, waarmee in China nu al 72.000 mensen besmet zijn, meldde China News Service op de microblogsite Weibo. Het bericht werd echter kort daarna gewist, merkt persbureau dpa op. In China zijn 1.700 gezondheidsmedewerkers besmet, zes van hen stierven aan de ziekte.

Chinese medische autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 1.886 nieuwe gevallen en 97 doden gemeld. Het aantal infecties en sterfgevallen lijkt echter iets te vertragen in vergelijking met de afgelopen dagen.

De balans van de doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is opgelopen naar 1.807.

China stelt Amerikaanse medische uitrusting vrij van douanerechten

Om de strijd tegen het virus op te voeren, heeft China bepaalde Amerikaanse medische uitrusting vrijgesteld van douanerechten, die Peking had opgelegd in de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Uitrusting voor de transfusie bij patiënten of om de bloeddruk te meten, zal vanaf 2 maart niet langer onderhevig zijn aan douanerechten. Dat blijkt uit een lijst die de regering publiceerde. Op de lijst staan verder ook producten zoals bevroren runds- en varkensvlees, soja, olieproducten en lng.

De vrijstelling volgt niet automatisch. Chinese bedrijven moeten voor de invoer van die producten een specifieke aanvraag indienen, om van de vrijstelling te kunnen genieten. Bedoeling is om 'beter te voldoen aan de groeiende vraag van Chinese consumenten', aldus de bevoegde commissie in een persbericht, zonder te verwijzen naar het coronavirus.

De aankondiging van de maatregel gebeurt nu de ziekenhuizen in China kampen met grote tekorten aan medische uitrusting. De quarantainemaatregelen en drastische beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verstoorden ook de productie en het transport van landbouwproducten door het land. Daardoor stegen de voedingsprijzen met 20,6 procent in januari, vergeleken met een jaar geleden.

Alle passagiers Diamond Princess getest

Op het cruiseschip Diamond Princess bij Japan zijn alle passagiers getest op het nieuwe coronavirus. De uitslag volgt in de loop van deze week. Degenen die niet besmet blijken te zijn, mogen volgens de Japanse regering deze week het schip verlaten.

Op het cruiseschip zitten volgens omroep NHK nog ongeveer 3.200 mensen in quarantaine. Meer dan vierhonderd opvarenden hebben het virus. De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato zei dat testresultaten van andere passagiers woensdag bekend moeten zijn.

Degenen zonder gezondheidsproblemen kunnen volgens de minister vanaf woensdag ook het schip verlaten. Dat proces duurt naar verwachting twee tot drie dagen. Passagiers die persoonlijk contact hebben gehad met iemand die het virus heeft, moeten wel langer in quarantaine.

Sommige landen hebben al aangekondigd hun burgers op het schip te repatriëren. De Verenigde Staten haalden zondag al meer dan driehonderd mensen op. Tijdens die evacuatie bleek dat veertien mensen besmet waren met het virus. Zij mochten toch mee en zullen in hun thuisland worden behandeld.

