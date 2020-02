De UAE Tour werd donderdagavond stopgezet nadat twee leden van een ploeg besmet zijn geraakt met het coronavirus. Alle renners, stafleden en journalisten moeten in hun hotel blijven en worden getest. 'Wij zijn vrijdagochtend om 6u getest', vertelt ploegleider Mario Aerts. 'Hopelijk weten we vanavond al meer of we naar huis mogen.'

Tadej Pogacar won donderdag de etappe. 's Avonds mocht plots niemand nog het hotel uit aan het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. 'Niemand mocht het hotel binnen of buiten', doet Lotto Soudal-ploegleider Mario Aerts z'n verhaal. 'Na het avondeten werden alle ploegleiders dan samengeroepen door de organisatie (alle teams slapen in hetzelfde hotel, journalisten en leden van de RCS-organisatie in een ander hotel: het Crown Plaza Hotel in Abu Dhabi dat eveneens werd afgesloten, red). Er werd gemeld dat twee stafleden van een ploeg positief hadden getest op het coronavirus en de koers daarom werd stopgezet. Iedereen zou die avond nog getest worden. Neen, overdag was dat gerucht nog niet de ronde gegaan. Het nieuws kwam 's avonds heel onverwacht.'

Die testen lieten uiteindelijk, mede ook door de grote hoeveelheid ploegen en stafleden, een tijdje op zich wachten. 'Ik ben tot vier uur 's nachts wakker gebleven', gaat Aerts verder. 'Uiteindelijk zijn ze om 6u bij onze ploeg langsgeweest. Met een wattenstaafje nemen ze neusslijm en verder werd de temperatuur in onze oren genomen. Nu moeten we wachten op nieuws. De uitslag van de testen zou reeds vandaag/vrijdag al bekend zijn. Dan weten we of we zondag effectief naar huis mogen. Indien iemand besmet is, moet die wellicht langer blijven. Hopelijk loopt het zo'n vaart niet.'

Er heerst geen paniek. 'Neen, iedereen is rustig. Het is een beetje vervelend dat de koers is stopgezet, maar al bij al valt het hier wel mee', eindigt hij. 'Het weer is hier heel goed, we mogen op het dakterras en zo'n 50 vierkante meter buiten het hotel. Er zijn slechtere plaatsen en hotels om in quarantaine te moeten blijven. Niemand maakt zich ook echt zorgen. Er is ons verteld door dokters dat het coronavirus niet erger is dan een griep waar je ook dood van kan gaan, vooral ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.' (Belga)