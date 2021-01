In meerdere Nederlandse steden werd zondagnamiddag en -avond geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en de avondklok. In enkele steden, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Enschede, liepen de protesten uit de hand en trad de politie hard op. Vele tientallen manifestanten werden gearresteerd.

De protesten waren verspreid over het hele land.

Amsterdam

In Amsterdam werden zondagmiddag meer dan 100 mensen aangehouden tijdens een niet-toegestane manifestatie. . Volgens de gemeente waren er ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat door de politie zou worden opgetreden, naar schatting 1500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen.

Het Museumplein liep aan het begin van de middag vol met mensen die de coronamaatregelen overtraden en spandoeken bij zich hadden om te gaan demonstreren.

Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico's toenamen. De politie trad op met onder meer waterkanonnen.

Den Haag, Eindhoven

Elders spitsten de protesten zich toe op de avondklok, die de komende weken geldt van 21 uur tot 4u30.

Onder meer in Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Roermond, Stein, Arnhem en Apeldoorn werd daartegen geprotesteerd, volgens openbare omroep NOS.

In de Haagse Schilderswijk verzamelde zich kort voor het ingaan van de avondklok een groep bestaande uit vooral jongeren. Er werd vuurwerk afgestoken en ook met vuurwerk gegooid naar voorbijgangers en agenten.

In Eindhoven werd de politie bekogeld, onder meer met enkele messen. Daar werden volgens de burgemeester winkelruiten aan diggelen geslagen en minstens één winkel werd geplunderd. 55 manifestanten werd er gearresteerd.

Ziekenhuis

Op enkele plaatsen kwamen mensen met hun auto naar een via sociale media bekendgemaakte plek om te protesteren.

In Enschede werd rond 23 uur het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) belaagd. Relschoppers probeerden vergeefs de ramen in te gooein. 'Het is verschrikkelijk dat wij nu doelwit zijn. Juist de mensen die zich zo hard hebben ingezet tijdens deze coronacrisis', aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.

Kort na het incident veegde de politie het plein voor het ziekenhuis schoon, meldde de voorlichtster. 'Nu is het weer rustig. We hebben wel extra beveiliging in het ziekenhuis ingezet.'

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus verdedigde het harde optreden van de politie. De politievakbonden vrezen dat de onrust nog 'dagen of weken' zal aanhouden.

