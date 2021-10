Een groot aantal gelekte documenten toont aan hoe verschillende landen een cruciaal onderzoek naar het bestrijden van de klimaatverandering trachten te beïnvloeden. Dat meldt de Britse nieuwsdienst BBC News, die de gelekte documenten heeft ingekeken, donderdag op haar website.

De gelekte documenten bestaan uit 32.000 inzendingen van regeringen, bedrijven en andere belanghebbende partijen aan het adres van het team wetenschappers, dat een VN-rapport opstelt met het voornaamste wetenschappelijke bewijs over de aanpak van de klimaatverandering. Dergelijk zogenaamd beoordelingsrapport van de VN wordt elke zes tot zeven jaar opgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC).

Regeringen gebruiken het rapport om te beslissen welke maatregelen ze nemen om de klimaatverandering een halt toe te roepen en het vormt ook een belangrijk uitgangspunt voor de onderhandelingen op de klimaattop COP26 in Glasgow, die op 31 oktober start.

BBC News kreeg die inzendingen en het laatste ontwerp van het rapport in handen door Unearthed, het collectief van onderzoeksjournalisten van de Britse tak van milieuorganisatie Greenpeace. De inzendingen van regeringen die BBC News kon inzien, zijn voor het overgrote deel constructief en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eindrapport van IPCC, schrijft de Britse openbare omroep. Maar uit de documenten blijkt ook dat onder meer Saoedi-Arabië, Japan en Australië er bij de VN op aangedrongen hebben om de nood om af te stappen van fossiele brandstoffen af te zwakken, schrijft BBC News. Brazilië en Argentinië verzetten zich dan weer tegen het bewijs dat het verminderen van de vleesconsumptie noodzakelijk is om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen.

Meer dan een week voor de klimaattop COP26 van start gaat en landen gevraagd worden om significante verbintenissen aan te gaan om klimaatverandering af te remmen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, lijken verschillende landen zich te verzetten zich tegen de aanbevelingen van de VN om maatregelen te nemen. COP26 vindt van 31 oktober tot 12 november plaats in Glasgow.

De gelekte documenten bestaan uit 32.000 inzendingen van regeringen, bedrijven en andere belanghebbende partijen aan het adres van het team wetenschappers, dat een VN-rapport opstelt met het voornaamste wetenschappelijke bewijs over de aanpak van de klimaatverandering. Dergelijk zogenaamd beoordelingsrapport van de VN wordt elke zes tot zeven jaar opgesteld door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC). Regeringen gebruiken het rapport om te beslissen welke maatregelen ze nemen om de klimaatverandering een halt toe te roepen en het vormt ook een belangrijk uitgangspunt voor de onderhandelingen op de klimaattop COP26 in Glasgow, die op 31 oktober start. BBC News kreeg die inzendingen en het laatste ontwerp van het rapport in handen door Unearthed, het collectief van onderzoeksjournalisten van de Britse tak van milieuorganisatie Greenpeace. De inzendingen van regeringen die BBC News kon inzien, zijn voor het overgrote deel constructief en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het eindrapport van IPCC, schrijft de Britse openbare omroep. Maar uit de documenten blijkt ook dat onder meer Saoedi-Arabië, Japan en Australië er bij de VN op aangedrongen hebben om de nood om af te stappen van fossiele brandstoffen af te zwakken, schrijft BBC News. Brazilië en Argentinië verzetten zich dan weer tegen het bewijs dat het verminderen van de vleesconsumptie noodzakelijk is om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen. Meer dan een week voor de klimaattop COP26 van start gaat en landen gevraagd worden om significante verbintenissen aan te gaan om klimaatverandering af te remmen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, lijken verschillende landen zich te verzetten zich tegen de aanbevelingen van de VN om maatregelen te nemen. COP26 vindt van 31 oktober tot 12 november plaats in Glasgow.