Controversiële Moderne Monetaire Theorie uitgelegd: 'Druk geld bij om de wereld te redden'

Stephanie Kelton is de nieuwe intellectuele superster van de Amerikaanse linkerzijde. Ze is ervan overtuigd dat de wereld alleen gered kan worden als overheden meer schulden maken. 'Het probleem is niet het geld.'

Stephanie Kelton staat in haar keuken het fornuis schoon te maken en windt zich op. Alweer heeft een gevestigd econoom op een conferentie haar radicale theorie belachelijk gemaakt, zonder precies te weten waar het om gaat. De 49-jarige Amerikaanse econome is adviseur geweest van Democratische toppolitici zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez en is een bekend televisiegezicht. In dit gesprek legt ze uit waarom de wereld anders is dan we denken.

