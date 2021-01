Vandaag, vanaf 19 uur Belgische tijd, wordt de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris door het VS-parlement bekrachtigd. Doorgaans is dat een ceremoniële aangelegenheid, maar dat is zonder Donald Trump gerekend. Washington bereidt zich voor op rellen.

De VS-presidentsverkiezing, die op 3 november 2020 doorging, was eigenlijk definitief beslecht op 14 december, toen de staten hun eigen resultaten en kiespersonen bekrachtigden. Biden-Harris hadden, zo bleek uit de telling, 306 kiespersonen behaalt, tegen 232 voor Trump-Pence. Ook qua stemmen was het verschil aanzienlijk: ruim 81 miljoen mensen stemden op het Democratisch duo, 74 miljoen op de uittredende Republikeinen.

Vandaag 6 januari komt het parlement in Washington bijeen om dit resultaat in gezamenlijke zitting van de twee kamers te bevestigen, te certificeren. Uittredend vicepresident Mike Pence zit de vergadering voor. Zijn rol bestaat er verder in de omslagen met de resultaten te openen. Dat is wel eens vergeleken met wat presentatoren bij de Oscars moeten doen: ze maken de omslag met de winnaars open, maar mogen niet uitmaken wie er wint. Zo zou het ook bij de certificering moeten gaan. Zo ging het in het verleden. Vicepresident Al Gore, die zelf de verkiezingen had verloren nadat hij in gecontesteerde tellingen voor Florida met iets meer dan 500 stemmen het onderspit had gedolven, zat in 2001 braafjes de officiële bekrachtiging van George W. Bush en Dick Cheney als president en vicepresident voor. Joe Biden zat als Obama's vicepresident de certificering van Trump-Pence voor.President Donald Trump zocht en zoekt echter naar manieren om de, zoals hij maar blijft herhalen, 'gestolen' verkiezing tegen te houden of om te keren. Daarbij heeft hij voor zijn vicepresident Pence een heldenrol voorzien. Pence, zo tweette hij dinsdag, 'heeft de macht om op frauduleuze wijze verkozen kiespersonen te verwerpen'. Van die macht is niets in de Grondwet terug te vinden. Medewerkers van Mike Pence laten in de Amerikaanse media lekken dat de vicepresident het niet eens is met de interpretatie van de president, maar voor Pence, die vier jaar lang zijn best heeft gedaan om de president de hemel in te prijzen en die zijn baas als een schaduw in al zijn kronkels heeft gevolgd, moet dit een moeilijk moment worden. Zo moeilijk dat sommigen suggereren dat hij aftreedt om de kelk aan zich te laten voorbijgaan. Volgens zijn lekkende medewerkers zal hij niet aftreden. Volgens The New York Times heeft Pence dinsdagavond de president op de hoogte gesteld dat hij niet bij machte is in te grijpen.Met de rol van Pence is de zaak niet van de baan. In het Huis van Afgevaardigden heeft een meerderheid van Republikeinen aangekondigd verzet tegen de certificering te zullen aantekenen. In de Senaat hebben 14 van de 50 Republikeinse senatoren een gelijkaardig verzet aangekondigd. De zich verzettende senatoren eisen de oprichting van een onderzoekscommissie die tussen nu en 20 januari - de dag dat Biden de eed aflegt - verkiezingsfraude moet onderzoeken. De Republikeinen tekenen verzet aan tegen de resultaten in minstens drie staten, Pennsylvania, Georgia en Arizona. Daarnaast komen nog drie staten voor verzet in aanmerking: Michigan, Nevada en Wisconsin. Per staat zullen Huis en Senaat afzonderlijk de bezwaren bespreken. Dat debat mag per staat maximaal 2 uur duren. Na het debat volgt een stemming, waarbij beide kamers het resultaat uit de staat moeten verwerpen alvorens het echt verworpen is. In het Huis van Afgevaardigden hebben Democraten een kleine meerderheid dus de kans dat het resultaat van een staat verworpen wordt is nihil. Donald Trump heeft minstens drie verworpen staten nodig om president te kunnen blijven. De kansen zijn dus nihil tot de derde macht.Maar het Republikeins verzet zal spektakel opleveren waarbij Republikeinen met presidentiële of andere ambities hun trouw aan Trump kunnen belijden. Andere Republikeinen, en met name de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, zitten in hun maag met wat in de ogen van Democraten een poging tot staatsgreep is, en wat in elk geval, zelfs volgens de meeste Republikeinen, niet spoort met de Grondwet.President Trump heeft zijn aanhang opgeroepen om naar Washington D.C. af te zakken en tijdens de zitting van het Congres massaal te manifesteren om druk uit te oefenen op de parlementsleden. Bij vorige manifestaties sinds de presidentsverkiezingen kwam het tot schermutselingen tussen militante (extreemrechtse) voorstanders van de president en tegenstanders, onder meer van Antifa. De politie vreest ook dit keer voor rellen.Na de certificering van het resultaat is de verkiezing van Biden-Harris helemaal officieel, al zal president Trump het resultaat naar alle waarschijnlijkheid blijven betwisten, en vele miljoenen dollars blijven inzamelen bij zijn aanhang om 'de diefstal' van de verkiezing te bestrijden.