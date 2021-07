De Congolese president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wil in 2023 een gooi doen naar een nieuw mandaat als staatshoofd. Dat heeft hij donderdag bevestigd.

'Ik wil voortdoen. Ik heb een visie voor dit land', zo verklaarde Tshisekedi in een interview met de openbare televisiezender RTNC. 'Ik geloof dat we een kans hebben om dit land te veranderen'.

Twee dagen eerder had het staatshoofd in het blad Jeune Afrique al gesuggereerd dat hij in 2023 opnieuw zou deelnemen aan de presidentsverkiezingen. 'Ik heb het recht om twee mandaten te doen. Waarom zou ik halfweg stoppen?'.

Indien de kiezer hem een tweede mandaat gunt, dan zal hij nadien de fakkel doorgeven, zo verzekerde Tshisekedi ook. De Congolese grondwet bepaalt dat een president maximaal twee mandaten van vijf jaar mag opnemen.

Tshisekedi werd uitgeroepen tot winnaar van de omstreden presidentsverkiezingen van december 2018. In januari 2019 volgde hij Joseph Kabila op als president van de Democratische Republiek Congo.

De twee politici ondertekenden toen een coalitieakkoord, maar daar maakte Tshisekedi in december 2020 een eind aan. Sindsdien heeft de vroegere oppositieleider de controle over alle instellingen in het land.

Tshisekedi wou in het interview niet garanderen dat de verkiezingen ook daadwerkelijk tegen december 2023 kunnen plaatsvinden, zoals de grondwet het wil. 'Maar ik heb niets te maken met de vertraging bij de aanstelling van de leden van de onafhankelijke kiescommissie', voegde hij toe.

Het mandaat van zijn voorganger Joseph Kabila was in december 2016 ten einde gekomen, maar het duurde nog tot december 2018 vooraleer de stembusgang plaatsvond. Dat ontlokte toen grote spanningen in het land, en een crisis met België, de vroegere koloniale macht.

