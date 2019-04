Zes leiders van Congolese oppositiebewegingen, onder wie die van Martin Fayulu Madidi, hebben zaterdag in Eigenbrakel hun eenheid nog eens in de verf gezet. Ze hebben ook aangekondigd dat de electorale coalitie Lamuka tot een politiek platform wordt omgevormd.

Voor het voorzitterschap is er een driemaandelijks beurtensysteem. Voorzitter in de eerste periode wordt de ex-gouverneur van de provincie Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, een vroegere medestander van voormalig president Joseph Kabila, tot hij in 2015 voor de oppositie koos. De oppositiebeweging Lamuka (wat 'Word wakker' betekent in het lingala), die de kandidatuur van Fayulu voor het Congolese presidentschap steunde, zal een charter opstellen om de overgang mogelijk te maken van oppositiecoalitie naar politiek platform, zei Freddy Matungulu, een van de zes oppositieleiders op een persconferentie.

Naast Fayulu, Katumbi en Matungulu waren ook de vroegere vice-president Jean-Pierre Bemba, ex-premier Adolphe Muzito en voormalig buitenlandminister Antipas Mbusa Nyamwisi aanwezig in de Franstalige rand van Brussel.

Fayulu heeft zich zaterdag andermaal tot 'verkozen president' uitgeroepen onder luide instemming en applaus van de aanwezigen. Uiteindelijk werd de met Kabila gelieerde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tot president aangesteld.