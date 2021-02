De Congolese president Felix Tshisekedi heeft vrijdag een nieuwe overwinning geboekt in zijn machtsstrijd met zijn voorganger Joseph Kabila. Nadat eerder al de voorzitster van de Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, en de premier, Sylvestre Ilunga, tot opstappen gedwongen werden, is het vrijdag aan Senaatsvoorzitter Alexis Thambwe.

Net als Thambwe gelden ook Mabunda en Ilunga als bondgenoten van Kabila. Het gerecht had een onderzoek tegen Thambwe geopend en er was een motie van wantrouwen tegen hem ingediend.

In zijn ontslagbrief wijst de Senaatsvoorzitter onder meer op het feit dat het vertrouwen weg is tussen een groep senatoren en hem. Dat doet hem besluiten dat hij ontslag moet nemen.

2 miljoen euro

Het bureau van de Senaat kreeg maandag de vraag van de procureur bij het Hof van Cassatie om een onderzoek tegen Thambwe te openen. Concreet gaat het om de verduistering van 2 miljoen euro en 1 miljoen dollar. Dat geld zou hij op 6 januari thuis geleverd gekregen hebben.

Thambwe zelf zegt niets verduisterd te hebben. In zijn ontslagbrief herhaalt hij dat hem niets ten laste gelegd kan worden. De voorbije weken opende Tshisekedi de aanval op Kabila, met wie hij na de verkiezingen van eind 2018 nog een ongemakkelijke coalitie sloot. Tshisekedi werd dan wel president, maar moest gedogen dat Kabila in onder meer de Assemblée nationale en de Senaat aan de touwtjes bleef trekken en bovendien de premier leverde.

In december slaagde Tshisekedi er al in om de Kabila-gezinde voorzitter van de Assemblée, Jeannine Mabunda, weg te krijgen. Vorige week moest ook premier Ilunga opstappen.

