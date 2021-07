Egypte pikt het niet dat Ethiopië een stuwmeer bij een dam op de Nijl verder aan het opvullen is. De spanningen tussen beide landen dreigen op te lopen in aanloop naar een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad donderdag.

Ethiopië bracht Egypte op de hoogte dat de tweede fase van het opvullen van het reservoir bij de waterkrachtcentrale Renaissance Dam begonnen is. De Egyptische minister van Irrigatie, Abdel Atti, verwierp 'de unilaterale maatregel' en sprak over een schending van internationale wetten en normen. De omstreden dam voor , waarvan de bouw begon in 2011, veroorzaakt al lang discussie tussen Ethiopië enerzijds en Egypte en Soedan anderzijds. Zij vrezen watervoorraden te verliezen. De kwestie komt donderdag op de tafel van de VN-Veiligheidsraad, op vraag van Tunesië in naam van Egypte en Soedan. Voor Ethiopië is de dam van levensbelang om aan de energienoden van de 110 miljoen inwoners te kunnen voldoen, zegt het land.