António Guterres, de chef van de Verenigde Naties (VN), is 'buitengewoon bezorgd over de jongste hervatting van de vijandelijkheden' tussen Azerbeidzjan en Armenië over de afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

'De secretaris-generaal roept de partijen op onmiddellijk te stoppen met de gevechtshandelingen, de spanningen te de-escaleren en onverwijld terug te keren naar zinvol onderhandelen', aldus de woordvoerder van Guterres.

Azerbeidzjan verklaarde zondag de oorlog aan het Armeense volk. In Nagorno-Karabach, in het zuiden van de Kaukasus, braken hevige gevechten uit tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Beide zijden verwijten elkaar met de aanval begonnen te zijn.

De grensgevechten hebben tot dusver naar verluidt minstens 23 levens geëist en meer dan honderd personen zijn gewond geraakt. Onder hen ook burgers, claimen beide kampen. Ze dreigen de hulp in te roepen van hun machtige bondgenoten Rusland (Armenië) en Turkije (Azerbeidzjan).

De Armeense ambassadeur in de Verenigde Arabische Emiraten beweerde zondag dat Turkije bijna 1.000 militante Syriërs naar de Azerbeidzjaanse grens heeft gedirigeerd. Het Armeense ministerie van Defensie meldde zelfs op Twitter dat het er zo'n 4.000 zijn, van wie er inmiddels 81 zijn uitgeschakeld.

De Armeense premier Nikol Pasjinian riep de internationale gemeenschap zondag op ervoor te zorgen dat Turkije zich niet bemoeit met het conflict van Armenië met Azerbeidzjan. Turkije, een bondgenoot van Azerbeidzjan, had eerder scherpe kritiek geuit op Armenië nadat er 's ochtends beschietingen tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen waren uitgebroken. Pasjinian zei dat het gedrag van Turkije verwoestende gevolgen kan hebben voor de zuidelijke Kaukasus en aangrenzende regio's.

Ook VS veroordelen geweld

VN-topman Guterres zal zich zo snel mogelijk in verbinding stellen met de leiders van Azerbeidzjan en Armenië om overleg te voeren over de meest serieuze opleving van het conflict sinds 2016. In navolging van Guterres veroordeelden ook de Verenigde Staten het opgelaaide geweld in Nagorno-Karabach. Het ministerie van Buitenlandse Zaken drong zondagavond aan op het onmiddellijk staken van de strijd.

Nagorno-Karabach is een enclave met een Armeense meerderheid. In 1991 maakten Armeense troepen van de implosie van de Sovjet-Unie gebruik om het gebied in te palmen. Na ruim 25.000 doden bij de oorlog om de enclave werd in 1994 onder Russische bemiddeling een staakt-het-vuren bereikt. Tot een echt vredesakkoord tussen Jerevan en Bakoe is het nog steeds niet gekomen.

Armenië controleert sindsdien zeven regio's in het buurland om toegang te hebben tot de enclave. Het gebied is één van de meest gemilitariseerde ter wereld. Ook onder meer de twee Georgische afscheidingsregio's Abchazië en Zuid-Ossetië zijn bevroren conflicten, net als Transnistrië in Moldavië. Elk van die regio's verklaarde zich onafhankelijk van het land waarin het ligt en kreeg daarvoor de steun van Rusland.

